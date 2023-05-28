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NASA artık kasırgaları 1 hafta önceden tahmin edecek

Yeni Zelanda'daki Rocket Lab'ın özel uzay istasyonu LC-1A'dan bir elektron roketi fırlatıldı. Fırlatmayla birlikte NASA'ya ait "Kasırga avı takımyıldızı" görevi kapsamında iki adet TROPICS CubeSat yörüngeye yerleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:56
NASA artık kasırgaları 1 hafta önceden tahmin edecek
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Rocket Lab Yeni Zelanda'da yeni roketini fırlattı. Elektron roketinin fırlatıldığı sırada hiçbir sorunun çıkmadığı açıklandı. Rocket Lab'ın yeni roketi ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (Nasa) "Kasırga avı takımyıldızı" görevi kapsamında iki adet TROPICS CubeSat'ı yörüngeye yerleştirdi. Bu sayede NASA meteorologların kasırgaları daha iyi tahmin etmesini hedefliyor. 

EKVATORDA DÖNECEK

NASA'nın yörüngede kasırga ve doğa olaylarını takip etmek için toplamda dört adet uydusu oldu. Bu uydular ekvator üzerinde dönerek dünya genelinde gelişen fırtınaları sürekli olarak izleyecek. NASA'nın iddialarına göre uydular 1 hafta önceden kasırgaları tahmin edebilecek. TROPICS CubeSat uydularına rağmen kasırgaların nereye vuracağı ise tahmin edilemeyecek. 


NASA rocket lab TROPICS CubeSat

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