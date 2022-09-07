NASA astronotlarının Ay'da çektiği 35 bin fotoğraf yenilendi

07 Eylül 2022 Çarşamba, 08:27

Görüntü uzmanı Andy Saunders ve aynı zamanda yazar olan Saunders'ın fotoğraflarla hazırladığı kitabı Apollo Remastered, 1 Eylül'de raflardaki yerini aldı.

Independent Türkçe'deki habere göre Apollo görevleri, 1968'den 1972'ye kadar sürmüştü. Astronotların yakaladığı binlerce fotoğraf, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde soğutucuda kilit altındaydı.

48 yaşındaki Saunders, 10 yıl süren çalışmasını tamamlayabilmek için işini, gayrimenkul geliştirme uzmanlığını bıraktı.

Dijital arkeolog, fotoğrafların mümkün olan en net ve canlı hale getirmek için modern düzenleme ve geliştirme teknikleri kullandı.

Bazı metotları kendisi geliştiren ve orijinal filmin yüksek çözünürlüklü taramalarından yararlanan Saunders aynı zamanda astronotlarla konuşarak ve ses kayıtlarını dinleyerek ışık ve renklerle ilgili ayrıntıları öğrendi. Böylece fotoğrafların daha gerçekçi hale gelmesi sağlandı.

Astronotların o dönemdeki en iyi kameraları, lensleri ve filmleri kullandığını belirten Saunders, insanlığın görselleri mümkün olan en kaliteli şekilde görmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Tim Peake de fotoğraflar hakkında şöyle konuştu:

Apollo görevlerinin yeniden düzenlemiş görüntülerine baktığımda, uzayda geçirdiğim 6 ay boyunca yaşadıklarımı hatırladım.

1972'deki Apollo 16'da görev yapan astronot Charlie Duke, kitap için kaleme aldığı yazıda "Görüntüler o kadar net ve gerçek ki orada olmaktan sonraki en iyi şey bunlar" ifadesini kullandı.