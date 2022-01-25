NASA'dan 1 milyon dolarlık soru

25 Ocak 2022 Salı, 09:53

Gökyüzünde Dünya'dan çok uzak mesafelerde görev yapan astronotların en temel ihtiyaçlarından biri beslenme. Bunu karşılamak için çeşitli deneyler yürütülüyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biber yetiştiriliyor.

NASA bununla birlikte kaşiflere uzun süreli görevlerde besleyici, lezzetli ve doyurucu gıda üretme teknolojisi geliştirmek için Kanada Uzay Ajansı'yla (Canadian Space Agency - CSA) bir yarışma düzenliyor.

Üç aşamalı Deep Space Food Challenge (Derin Uzay Yemek Yarışması) adlı etkinlikte katılımcılardan, üç yıllık derin uzay görevine çıkan 4 kişilik bir mürettebat için eksiksiz bir teknoloji geliştirmesi isteniyor. Üretim, işleme, nakliye, tüketim ve atıkların bertarafına kadar her bir noktanın düşünülmesi gerekiyor.

Yarışmacıların teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlaması gerekiyor.

Etkinliğe dünyanın her yerinden kişiler katılabilse de NASA, para ödülünü sadece ABD'lilere veriyor. CSA'in de Kanadalı yarışmacılar için kendi seçim ve ödül sistemi var.

450 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLDİ

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, yarışmanın ilk aşaması Ekim 2021'de tamamlandı. NASA jürisi, beklentileri karşılayan 18 ABD'li ekibe toplamda 450 bin dolar ödül verdi. Önerilen teknolojiler arasında ekmek gibi hazır gıdaların üretimi, gıdaya dönüştürülebilecek tozlar, mürettebatın yetiştirebileceği ya da üretebileceği kültür mantarları gibi projeler vardı.

Kazanan 10 uluslararası ekipse takdir ödülü kazandı. Yarışmayı destekleyen Methuselah Foundation, uluslararası ekiplerden ikisine 25 bin dolar armağan etti. CSA de 10 ekibe 30 bin Kanada doları bağışladı.

1 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Yarışmanın ikinci aşamasında, teknolojilerin prototiplerinin oluşturup sergilenmesi ve gıda üretilmesi isteniyor.

İlk aşamanın kazananları ikinciye davet edildi. NASA hem ABD'den hem de uluslararası arenadan yeni katılımcıları ikinci aşamada beklediklerini de duyurdu. Uzay ajansı ayrıca ABD'li kazananlara 1 milyon dolarlık ödül dağıtacağını duyurdu. İkinci aşamaya katılımlar 28 Şubat'a kadar yapılabiliyor.

NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü'nün yöneticisi Jim Reuter, "Uzay yolculuğu bazı kısıtlamalar getirdiği için astronotları uzun bir süre boyunca beslemek, yenilikçi çözümler gerektiriyor" diye konuştu: