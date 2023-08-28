NASA, 'suikastçı' bir kara deliğin yıldızı parçaladığını tespit etti

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:49

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:50

NASA tarafından çekilen yeni görüntülerde, dev bir kara deliğin büyük bir yıldızı "parçaladığı" görüldü.

Gökbilimciler, "suikastçı" olarak nitelendirilen "ASASSN-14li" adlı kara delik tarafından parçalanan "ölü yıldızın" kalıntılarını incelediler.

Michigan Üniversitesi'nden Profesör Jon Miller ve meslektaşları tarafından yürütülen çalışmada, ölü yıldız Chandra X-ışını gözlemevi ve Avrupa Uzay Ajansı'nın XMM-Newton uzay teleskobu tarafından incelendi.

Miller, "Eskiden bir yıldız olan şeyin içini görüyoruz. Geride kalan elementler, ne tür bir yıldızın ölümüyle karşılaştığını anlamak için takip edebileceğimiz ipuçlarıdır" dedi.

Astrofizikçi Dr. Brenna Mockler ise, "Bu X-ışını teleskopları, uzayda adli tıp araçları olarak kullanılabilir. Bulduğumuz azotun karbona oranı, Güneş'in kütlesinin yaklaşık üç katı ağırlığındaki ölüme mahkum bir yıldızın iç kısmından gelen malzemeye işaret ediyor" diye konuştu.