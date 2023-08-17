NASA'nın Mars helikopteri uçuşunu tamamladı
NASA'nın Mars helikopteri, Kızıl Gezegen üzerinde 55. uçuşunu tamamladı.
NASA'dan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre 55. uçuşunu gerçekleştiren helikopter, 10 metre yüksekliğe ulaşıp 264 metreyi 143 saniyede kat etti.
Ingenuity adlı helikopter, NASA'nın Perseverance Mars gezgininin orta kısmına bağlı olarak 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero Krateri'ne ulaştı. Helikopter, ilk kez başka bir gezegende motorlu uçuşu test etmek için gerçekleştirilen bir teknoloji gösterimi olma özelliğini taşıyor.
NASA'ya göre helikopter, yerden yaklaşık 3 ila 4,5 metre yükseklikte, bir seferde 90 saniye süreye ve yaklaşık 300 metre mesafeye kadar uçacak şekilde tasarlandı.
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