NASA, Ay'da su arayacak aracının yapımına başladı

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 07:30

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 07:30

İnsanlığın Ay’a yeniden ayak basmasının hedeflendiği Artemis uzay programı Kasım 2022’de başladı. İlk insanlı Artemis görevlerinin 2025 yılında gerçekleşmesi planlanırken, bu görev öncesinde Ay’a bir araç da gönderilecek.

NASA’nın ‘Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER)’ aracı, Ay’ın Güneş ışığı almayan Güney Kutbu’nda su varlığına dair izler arayacak. NASA, kritik görevi üstlenmek üzere Kasım 2024’de Ay’a indirilmesi planlanan bu aracının yapımına başladığını duyurdu.

ARACIN YAPIM AŞAMASINDAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Webtekno'nun haberine göre NASA tarafından paylaşılan yukarıdaki fotoğraf, VIPER’ın tüm gövdesini ve yükünü taşıyacak olan şasisine yer veriyor. 500 kilogramlık araçta bulunacak tekerlekler ve tüm araçlar, bu şasi üzerine kurulacak.

NASA, VIPER’ın yapımına önümüzdeki birkaç ay boyunca devam edileceğini paylaştı. Bu süreçte mühendisler ve teknisyenler, özel bilimsel aletleri, aviyonik, güç, telekomünikasyon, termal, navigasyon gibi sistemleri geliştirerek araca entegre edecek.

VIPER’ın yapımı tamamlandıktan sonra ise aracın kabiliyetlerini sınayacak zorlu testler başlayacak. Bu testler aracın hem performansını hem de operasyonel yeteneklerini ortaya koyacak.

VIPER, Ay’a iniş yaptığında astronotlar öncesinde keşif turlarına başlayacak. Görev süresi ise yalnızca 100 gün ile sınırlı olacak. Araç, gerçek zamanlı olarak Dünya’dan kontrol edilecek.