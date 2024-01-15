NASA, Bennu'dan getirilen numune kabını açmayı başardı
NASA, Bennu asteroitinden numune toplamıştı. Ancak üç aydır oradan gelen numune kabı açılamıyordu. Kapağı sıkışan kabın, kapağı nihayet açıldı.
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NASA, Bennu'dan gelen malzemeleri incelemeye 24 Eylül'de başlamıştı. ancak burada asteroitten gelen malzemelerin tutulduğu 35 bağlantı elamanının ikinsinde meydana gelen sorunlardan kaynaklı olarak örneklerin tamamını inceleyememişti.
NASA BENNU'DAN ALDIĞI ÖRNEKLERİ AÇIKLAYACAK
Dokun ve Git Örnek Toplama mekanizması yani TAGSAM, toplanan verilerin kirlenmesini önlemek için özel bir işlemden geçmesi gerekiyordu. Ancak burada yaşanan sıkıntılar numune kabının kapağının açılmasını engelledi.
Yine de NASA, yaptığı açıklamada yeni geliştirilen aletler sayesinde kapağın açıldığını duyurdu. TAGSAM'ın kapağı açıldı ancak kabın sökülmesi halen devam ediyor.
NASA, yakında buradaki örnekleri inceleyip sonuçları paylaşmayı planlıyor.
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