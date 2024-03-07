NASA bir görevi daha iptal ettiğini duyurdu

Yayınlanma: 07.03.2024 - 17:58

Güncelleme: 07.03.2024 - 17:58

NASA uyduları kullanma şekline yönelik başlattığı önemli görevi iptal ettiğini duyurdu. OSAM-1 yani Yörüngede Servis, Montaj ve Üretim 1 adlandırılan görevden vazgeçti. 2016 yılından bu yana geliştirilen OSAM-1, artan gecikme ve bütçe sorunları bahane gösterilerek sonlandırıldı.

NASA BİR GÖREVİ DAHA SONLANDIRDI

NASA bir süredir maliyetli görevleri bitirme ya da bütçelerini kısma politikasını uyguluyor. OSAM-1 de bunlardan biriydi, görev 10 yılda tamamlanamayacaktı ve NASA'nın bütçesine de zarar verecekti.

Görevdeki asıl amaç uydulara yakıt ikmali yapmaktı ancak 2020'de alının kararla montaj özelliği de eklendi ve işler daha karmaşık hale geldikçe bütçeler artmaya başladı.

NASA'nın ilk sunulan halinde ihtiyacı olan bütçe 808 milyon dolardı ancak eklemeler ve projenin uzaması 2,35 milyar dolara kadar yükselmesine neden oldu.