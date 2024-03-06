NASA, masa oyunu The Lost Universe'ü duyurdu

NASA'nın ilk masa oyunu The Lost Universe olarak adlandırılıyor ve internet sitesi üzerinden indirilebiliyor. Oyun dijital değil ve NASA nasıl oynanacağını da aktarıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:48
NASA, masa oyunu The Lost Universe'ü duyurdu
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NASA ücretsiz, orijinal bir rol yapma oyunu yayınladı ve bu oyunun bir kısmı eğitimsel deneyim, diğer kısmı ise sihir ve ejderhalarla dolu bilim kurgu/fantastik bir dünya sunuyor. The Lost Universe, TTRPG olarak adlandırılan bir tür olan masa üstü rol yapma oyunu. Oyun için bir masa etrafında veya çevrim içi olarak buluşan bir grup insanın oyun oynamasına dayanıyor.

NASA'NIN OYUNU ÜCRETSİZ OYNANABİLİYOR

Hubble Uzay Teleskobu ortadan kaybolursa ne olurdu? Bu basit soru üzerinden ilerleyen rol yapma oyunu, olayların ardındaki karmaşık arka plana odaklanıyor. Oyun, bir zamanlar bir kara deliğin Exlaris adlı bir gezegene çok yaklaşıp yörüngesinden atmasından kaynaklanan kaos etrafında gelişiyor. 

Gezegen o zamandan beri bir dereceye kadar normale dönmüş olsa da işler sarpa sarmaya devam ediyor. Dünya'ya yapılan büyülerden ve ejderhalardan bahseden oyun, proje üzerinde çalışan araştırmacıların ortadan kaybolmasıyla ilerliyor. Oyuncuların da NASA'nın kaybolan Hubble Teleskobu'nu ve araştırmacıları bulması ve günü kurtarması gerekiyor.

NASA oyunun anlaşılması adına 44 sayfalık resmi bir oynanış kitabı da yayınladı. NASA'nın internet sitesinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.


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