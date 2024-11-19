NASA, Curiosity'nin çektiği yeni fotoğrafları paylaştı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 22:06

Güncelleme: 19.11.2024 - 22:06

NASA'nın Mars görevi devam ederken bulunan kayalardan tespit edilenler de yayınlanıyor. Mars'ta keşfedilen kayadaki sırt deseni, eski yeraltı sularıyla beraber oluşmuş olabilir. NASA'nın keşif aracı Curiosity'nin ise yakında bu oluşuma gitmesi ve daha ayrıntılı veriler toplaması bekleniyor.

NASA'NIN KEŞİF ARACINDAN YENİ GÖRSEL

Curiosity, Mars'ta eski mikrobiyal yaşamın izini sürerken beyaz kükürt taşlarıyla kaplı gizemli bir bölgenin yeni görüntülerini kaydetti.

Manzara ilk kez birkaç ay önce keşfedilmişti.

İlgili bölgeden çokça verinin toplandığını aktaran Curiosity'nin proje uzmanlarından biri olan Ashwin Vasavada, "Sülfür bölgesine her açıdan, üstten ve yandan baktık. Bu manzaranın nasıl oluştuğuna dair bize ipuçları verebilecek sülfürle karışık herhangi bir şey bulmaya çalıştık" dedi.

Daha önce Mars'ın bu bölgesinde çekilen görüntülerde taşların, taşların tespit edilmesi zordu ancak yapılan araştırmalar taşın saf sülfürden oluştuğunu doğruladı. Bu ise daha önceki Mars görevlerinde bulunmuş ya da tespit edilmiş bir şey değildi.

Bu son bulgularda bilim insanları, Kızıl Gezegen'in daha kuru bir iklime geçişi sırasında nehir yatağının nasıl bu kadar geç oluştuğunu bulmayı umuyor.

Curiosity, yeterli sayıda görüntü kaydettikten sonra nehir yatağından ayrılacak ve bu ilginç desenin oluştuğu kristal yapıya yolculuk edecek.

Bölgeyi araştıran bilim insanlarından Kirsten Siebach ise "Bu sırtlar, daha sıcak olan ve tuzlu sıvı suyun aktığı yeraltında kristalleşmiş mineraller içeriyor olabilir" diyor.