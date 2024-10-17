Yayınlanma: 17.10.2024 - 05:16

Güncelleme: 17.10.2024 - 05:16

Uzay giysilerinin tasarlanmasında pek çok farklı şirket ve marka ile çalışılıyor. Bu sefer ise NASA'nın Ay görevi için Prada ve Axiom Space bir araya geldi ve yeni bir uzay giysisi tasarımı sundu.

Uzmanlar, astronotları zorlu uzay ortamından koruyabilecek ve Ay'ın güney kutbunun insanlar tarafından keşfedilmesinde önemli bir dönüm noktası olacak görev için özel bir tasarım üzerinde çalışıyor.

NASA'NIN AY GÖREVİNE ÖZEL UZAY GİYSİSİ: FONKSİYONEL VE ŞIK

Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) uzay giysisinin tasarımı, Milano'da düzenlenen Uluslararası Astronot Kongresi'nde sunuldu.

Axiom Space, aynı zamanda ekiplerin uzay giysilerinin geliştirilmesini odaklanıldığını, yenilikçi çözümlere açık olduklarını ve AxEMU tasarımına modern bir yaklaşım uyguladığını söyledi.

Hazırlanan uzay giysisi, ısıyı yansıtan ve astronotları yüksek sıcaklıklardan ve ay tozundan koruyacak beyaz malzemeden yapılacak. Bunun yanı sıra daha fazla esneklik, performans ve güvenlik sağlayacak.

Uzay giysisi hem erkekler hem de kadınlar için tasarlanıyor. Astronotlar bu giysi ile en az sekiz saat boyunca uzay yürüyüşü yapabilecek. AxEMU, mürettebatın güvenliğini sağlamak için çeşitli yedek sistemler ve yerleşik bir teşhis sistemi ile donatılacak.

Geliştirme ayrıca araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve bilimsel kapasiteleri genişletmek için sistemlere sahip olacak. Belirtildiğine göre AxEMU, pek çok astronotla ve mühendislerle test edilerek modellendi.

Uzay giysisi İtalya'nın Milano şehrinde bulunan ve en eski alışveriş merkezi olan Galleria Vittorio Emanuele II'de 18 Ekim'de gösterilecek.