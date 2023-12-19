NASA, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 8 katı uzaklıktan kedi videosu gönderdi
NASA, uzaydan Dünya ile lazer internet iletişim sistemlerini test ediyor. Testlerini gerçekleştiren NASA, Dünya'ya 23 saniyelik kedi videosu gönderdi.
NASA pek çok Mars ve Ay görevi peşinde olsa da Derin Uzay Optik İletişimi gibi farklı alanlarda çalışmalar da yapıyor. Bu kapsamda 11 Aralık'ta 30 milyon kilometre uzaklıktan Dünya'ya ultra yüksek çözünürlüklü video gönderdi.
30 MİLYON KİLOMETREDEN SORUNSUZ VİDEO GÖNDERDİ
Derin uzayda lazer iletişim sistemini test eden NASA, başarıya ulaştığını bir blog yazısıyla duyurdu. 30 milyon kilometrenin üzerinde olan bu mesafenin ne kadar olduğunu şu örnekle anlatmak daha doğru olacak; bu uzaklık Dünya ile Ay arasındaki mesafeden 8 kat fazla.
Bu proje Mars ve Dünya arasında anlık iletişim kurulmasını da sağlayabilir.
NASA'ya göre bu basit video atılımının potansiyeli çok büyük çünkü diğer gezegenlerle bağlantı kurmak ya da veri aktarımı çok daha kısa süreye düşebilir.
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