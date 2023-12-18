NASA'nın gizemli kutusu 2 aydır açılamıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 08:59

Güncelleme: 18.12.2023 - 08:59

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya ait bir uzay aracı, Eylül ayında Bennu asteroidini ziyaret edip kaya ve toz örnekleri ile Dünya'ya geri dönmüştü.

Uluslararası basın kaynaklarına göre, toplanan örnekler, güneş sisteminin kökenine dair ipuçları içermekte ve gezegenimizin nasıl oluştuğuna dair önemli sorulara yanıt verebilecek nitelikte.

Fakat örneklerin saklı olduğu gizemli kutu bir türlü açılamıyor...

TEKNİK BİR SORUN

NASA, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki ekibin, 2020'de uzay aracı tarafından toplanan kaya ve tozun büyük kısmını içeren TAGSAM başlığını açma yaklaşımını değiştirdiğini duyurdu.

Zira birden fazla çıkarma girişiminin ardından kutunun açılmasında teknik bir sorun olduğu tespit edilmişti.

İki ayın sonunda ekip yalnızca 70,3 gram kaya ve toza erişebilmişti.

250 GR NUMUNE MEVCUT

NASA'ya göre, durum o kadar da kötü değil, zira 60 gram elde etme hedefi büyük ölçüde aşılmış durumda.

Ancak konteynırın içinde hala 250 gram toz ve kaya olduğu tahmin ediliyor.

"PAKETİNİ AÇAMADIĞINIZ BİR NOEL HEDİYESİ"

Öte yandan numunenin ilk analizlerinde, 'bol miktarda karbon ve su molekülü bulunduğu' ve bunun da 'yaşamın yapı taşlarının Dünya'ya asteroitler aracılığıyla gelmiş olabileceği' teorisini desteklediği bildirildi.

Dünya basını bu durumu, "Paketini açamadığınız bir Noel hediyesi" olarak tarif etti.