NASA, ilk kez sonik patlama yaratmadan ses duvarlarını aşacak

25 Ekim 2022 Salı, 23:35

İlk süpersonik uçuşun üzerinden 75 yıl geçmişken, NASA'nın Quesst misyonu, ses hızını geçerken çıkan ve gök gürültüsünü andıran patlama sesini ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu başarının yüksek hızlı ticari hava yolculuğunda "yeni bir çağa" öncülük etmesi umuluyor.

Independent Türkçe'nin haberine göre NASA'nın Kaliforniya'daki Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ndeki havacılık mühendisi Catherine Bahm, "İlk süpersonik uçuş muazzam bir başarıydı, şimdi de o zamandan beri ne kadar yol katettiğimize bakıyorsunuz" dedi.

Şu anda yaptığımız şey, şimdiye kadar yürütülen çoğu çalışmanın doruk noktası.

SÜPERSONİK UÇUŞLARI YASAKLANDI

Sonik patlama süpersonik seyahatin önünü şimdiye kadar kapattı, ABD ve diğer ülkeler çıkan sesin yerde yarattığı rahatsızlık nedeniyle kara bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşları yasakladı.

NASA'nın sonik patlamayı bastırma planının merkezinde, şu anda Lockheed Martin tarafından Low Boom Flight Demonstrator projesi kapsamında geliştirilen X-59 uçağı yer alıyor.

Sonik patlamanın yoğunluğunu azaltıp gürültüyü yumuşatmak için, havacılık mühendisleri uçağın şeklini değiştirdi.

Aracın ilk uçuşları 2023'te gerçekleşecek. insanların, ortaya çıkan daha sessiz sonik "gümbürtüye" nasıl tepki vereceğini araştırma amacıyla mahalleler üzerinde uçuşlar düzenlenecek.

Sonuçlar daha sonra, NASA'nın kara üzerindeki süpersonik uçuş yasağını kaldırmayı düşünmesini umduğu yasal düzenleyicilerle paylaşılacak.

NASA'nın Quesst görev entegrasyon müdürü Peter Coen, "Hemen hemen 50 yıldır uçaklarımızla saatte yaklaşık 980 kilometre hıza sıkışıp kaldık, bu yüzden bir yere (neresi olursa olsun) çok daha hızlı gidebilmek henüz gerçekleşmemiş bir rüya" dedi.

X-59'un Quesst misyonunda uçmasıyla, bir kez daha ses duvarını aşmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum.