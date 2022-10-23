NASA'nın UFO'ları araştıracak ekibi belli oldu

23 Ekim 2022 Pazar, 10:19

NASA, UFO programını ilk kez haziranda duyurmuş ve araştırmanın gizli olmayan UFO raporlarına ve verilerine odaklanacağını belirtmişti. NASA, bu bağımsız çalışma grubuna kâr amacı gütmeyen bilim kuruluşu Simons Foundation'ın başkanı olan astrofizikçi David Spergel'in başkanlık edeceğini de paylaşmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre NASA'nın cuma günü Spergel'e katılacağını duyurduğu diğer 15 ekip üyesi arasında eski NASA astronotu Scott Kelly, Kaliforniya Üniversitesi'nden astrofizikçi Shelley Wright, bilim gazetecisi Nadia Drake, gezegen bilimcisi David Grinspoon ve Colorado merkezli uzay şirketi Maxar'ın baş teknoloji sorumlusu Walter Scott da bulunuyor. Ekibin diğer üyeleri arasında ise bilim insanları, Federal Havacılık İdaresi düzenleyicileri ve uzay endüstrisi uzmanları yer alıyor.

'ELDEKİ HANGİ VERİLERİN OLDUĞUNU BULMAK'

NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Araştırmalardan Sorumlu Yardımcı Yöneticisi Daniel Evans yaptığı açıklamada, "NASA, bize bilimin ve verinin tüm odağını tanımlanamayan hava olaylarına nasıl uygulayacağımızı söyleyecek her biri belirli göreve sahip dünyanın bazı önde gelen bilim insanlarını, veri ve yapay zeka pratisyenlerini, havacılık ve uzay güvenliği uzmanlarını bir araya getirdi" dedi.

Çalışmayı organize etmekten sorumlu olan Evans haziranda programı açıklarken, gelecekteki araştırmaların UFO raporlarının arkasındaki gerçekleri nasıl saptamaya çalışabileceğini değerlendirmek için UFO'lar hakkındaki erişilebilir ve gizli olmayan tüm verileri toplamanın önemini vurgulamıştı.

Dr. Evans haziranda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herhangi bir araştırmanın ilk adımı, elde hangi verilerin olduğunu bulmaktır; bu çalışmanın tüm yaptığı bu" demişti.

BÜTÇESİ 10 BİN DOLAR İLE 100 BİN DOLAR ARASINDA

Dr. Evans hazirandaki medya konferansında, NASA'nın bu UFO çalışmasının "birkaç 10 bin dolar" ile 100 bin dolar arasında bir bütçeye sahip olacağını da sözlerine eklemişti.

NASA'nın UFO programı, onlarca yıldan sonra UFO'larla veya Savunma Bakanlığı'nın tabiriyle tanımlanamayan hava olayları yani UAP'larla ilgili ilk ABD kongre oturumlarının ardından duyuruldu. Mayısta ABD'li istihbarat yetkilileri, kongre liderlerine 2004'ten beri ordu mensuplarının gözlemlediği 140'tan fazla açıklanamayan UAP vakası ve bu olaylarla ilgili devam eden Pentagon soruşturması hakkında bilgi vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik Müsteşarı Ronald Moultrie o dönemde milletvekillerine, "Ordumuzun mensuplarının tanımlanamayan hava olaylarıyla karşı karşıya geldiğini biliyoruz" demiş ve şöyle devam etmişti:

UAP'lar olası uçuş güvenliği ve genel güvenlik riskleri barındırdığından, çıkış noktalarını belirlemeye odaklanma çabasında kararlıyız.

Moultrie ve diğer istihbarat yetkilileri daha sonra kapalı bir oturumda milletvekillerine gizli bilgilerin de yer aldığı bir brifing verdi. Pentagon'un UAP soruşturmasının sonuçları da gizli tutulabilir.

Dr. Evans, bunun aksine NASA'nın UFO araştırmasının gizli olmayan bilgileri kullanacağını ve sonuçlandığında araştırmanın kamuoyuna açıklanacağını belirtti.

Dr. Evans, yaptığı açıklamada "Bulgular NASA'nın şeffaflık, açıklık ve bilimsel bütünlük ilkeleriyle bağlantılı olarak kamuoyuna açıklanacak" dedi.