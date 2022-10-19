NASA'dan ışıktan 7 kat hızlı ilerleyen 'imkansız' nesnenin sırrı

19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:30

İki nötron yıldızının çarpışması sonucunda ortaya çıkan bu akış, Hubble Uzay Teleskobu tarafından 2017'de tespit edilmişti.

Mevcut fizik yasalarına göre herhangi bir cismin ışıktan daha hızlı hareket etmesi imkansız olduğu için NASA araştırmacıları, 5 yıl boyunca bu gizemi çözmeye çalıştı.

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre 70 gözlemevinin güçlerini birleştirmesiyle yürütülen araştırmanın sonunda şaşırtıcı fenomen açıklığa kavuşturuldu.

Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan makalede, bunun bir optik yanılsamadan kaynaklandığı ifade edildi.

NASA'ya göre bu malzeme akışı Dünya'ya neredeyse ışık hızıyla yaklaşıyor. Malzeme akışının başlangıç noktasından sonraki adımlarda yaydığı ışık da her seferinde daha kısa bir mesafeye sahip oluyor. Bu da ışıktan hızlı hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlıyor.

GERÇEK HIZINI BULMAYI BAŞARDI

Araştırmacılar ek hesaplamalarla malzeme akışının gerçek hızını bulmayı da başardı. Kozmik cismin aslında ışık hızının en az yüzde 99,97'si kadar hızlı hareket ettiği anlaşıldı. Ekibe göre bu yine de inanılmaz bir hız.

Araştırmada, iki nötron yıldızının kütlelerinin birleşiminin ortaya son derece yoğun bir nesne çıkardığı tespit edildi.

Buna göre söz konusu nesne kendi içine çökerek bir kara deliğe dönüştü ve çevresindeki malzemeyi hızla dönen bir diske dönüştürdü. Diskin oluşumu sırasında cismin kutup bölgelerinden şiddetli malzeme akışları uzaya fırlatıldı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Kunal Mooley, "Hubble'ın bize bu kadar hassas bir ölçüm verebilmesine şaşırdım" diye konuştu:

Dünyanın dört bir yanındaki güçlü radyo teleskoplarının hassasiyetine rakip oldu. Gelmiş geçmiş en güçlü teleskop diye bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun, gelecekte nötron yıldızlarının birleşmesine dair daha kesin gözlemler yapması bekleniyor.

Araştırma ekibi ayrıca, bu bulgular sayesinde evrenin genişleme hızının da daha yüksek hassasiyetle hesaplanabileceğini düşünüyor.