NASA insansız hava araçları yardımıyla volkanik patlamalar önceden tespit edilebilecek

02 Şubat 2022 Çarşamba, 15:18

Aktif yanardağ patlamalarının yol açtığı büyük ve ölümcül hasarlara önlem olarak NASA ve Black Swift işbirliği ile yeni insansız hava araçları geliştirildi.İnsansız hava araçları drone'lar yanardağların en yüksek tepesine kadar çıkabilen ve tehlike altında kaldığında otomatik pilot sistemiyle geri dönüş yapabilecek ve volkanik patlamaları önceden tespit edebilecek.

Yapılan ilk hava araçları ile birlikte, Kosta Rika’da, içinde birçok bakteri bulunduran bir yanardağı izlemesi için test edildi. Yakın bir zamanda ise, Alaska’daki Aleutian Adaları’ndaki Makushin Volkanı’nda çeşitli uçuş testleri gerçekleştirildi.

AŞINDIRICI GAZLARA VE BÜYÜK SALLANTILARA DAYANIKLI

Özel olarak geliştirilen drone'lar, otomatik şekilde yanardağın zirvesine kadar çıkarak çeşitli bilgiler toplayabiliyor. Yanardağlar etrafında gözlem yapacak olan insansız hava araçlarının aşındırıcı gazlara ve büyük sallantılara dayanabilmesini için tasarlanan araçlar, ayrıca yanardağlardaki huzursuzluk belirtilerini arayabilecek ve salınan gazları algılayabilecek.

NASA ve Black Swift iş birliği ile çalışan bilim insanları, bu teknolojinin volkanların hareketlerini rutin olarak izleyebilecek ve ileride olası tehlikelere karşı önceden uyarı verebileceğini söylüyor.