Uzayda goril kostümü giyen NASA astronotu nedenini açıkladı
2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda goril kostümü giyen emekli NASA astronotu Scott Kelly, o kostümü gitme nedenini yıllar sonra açıkladı.
Emekli NASA astronotu Scott Kelly, 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda goril kostümü giymesiyle hakkında konuştu.
Uzayda goril kostümü giyme sebebini People'a anlatan Kelly, "Uzayda hayat monotonlaşabilir, özellikle bir süredir oradaysanız" diyerek kostümü ikiz kardeşinin gönderdiğini söyledi.
"UZAYDA HİÇ GORİL OLMAMIŞTI"
Tek yumurta ikizi Mark Kelly ile telefon görüşmesini aktaran Scott, "Bir gün kardeşimle telefondaydım ve 'Hey, sana bir goril kostümü gönderiyorum' dedi. Ben de 'Neden? dedim. 'Çünkü daha önce uzayda hiç goril olmamıştı'" dedi. Kelly, kendisi de eski NASA astronotu olan ve şu an Arizona senatörlüğü yapan ikizi Mark Kelly'nin kostümü vakumlayıp paketlediğini söyledi.
2015'te SpaceX'in gerçekleştirdiği kargo görevinde, kostümün bulunduğu roket infilak etti. Ancak Mark pes etmedi ve bir sonraki girişim başarılı oldu.
9 MİLYON İZLENMİŞTİ
2016'nın Şubat ayında Twitter'da paylaşılan videoda Scott'ın goril kostümünü giydiği ve İngiliz astronot Tim Peake'i kovaladığı görüldü. Video 9 milyonun üzerinde izlenme aldı.
Astronaut Mark Kelly once smuggled a full gorilla suit on board the International Space Station. He didn't tell anyone about it. One day, without anyone knowing, he put it on. (source: Reddit) pic.twitter.com/v7aVunL7QF— SPENCE, TODD (@Todd_Spence) January 9, 2022
Scott videoya ilişkin, "Tabii ki insanlar sevdi. Uzaydaki gorili nasıl sevmezsiniz?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habertürk
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