Cumhuriyet Gazetesi Logo
NASA'nın Artemis II Orion kapsülü, geri döndü

30.04.2026 20:41:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, fırlatıldığı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirildi.

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'ı taşıyan kapsül detaylı incelemeye alındı.

Bu kapsamda Kennedy Uzay Merkezi'ne geri getirilen kapsülün ısı kalkanı başta olmak üzere, tüm parçaları ayrıntılı şekilde teknisyenler tarafından incelenecek, elektronik sistemleri sökülerek uçuş verileri analiz edilecek.

Orion kapsülü, Artemis II misyonu kapsamında Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi’nden 1 Nisan'da fırlatılmıştı.

Artemis II mürettebatı, Dünya ve Ay çevresinde yaptıkları 10 günlük görev uçuşunda 1 milyon 118 bin kilometreye yakın bir mesafe katetmiş ve Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntülemişti.

Artemis II görevini başarıyla tamamlayan Orion kapsülü, 11 Nisan'da sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yapmıştı.

İlgili Konular: #NASA #Artemis #NASA Artemis II

İlgili Haberler

Gemini, farklı formatlarda dosyalar hazırlayabiliyor Yeni yapılan Google açıklamasına göre artık Gemini farklı formatlara sahip dosyalar hazırlayabiliyor.
Bilim dünyasında tartışma yaratan öngörü: “Zaman geri akacak” Bilim dünyasında tartışma yaratan öngörüye göre, tıp ve teknoloji alanındaki hızlı ilerleme insan ömrünü radikal biçimde uzatabilir ve 'zamanın geri akması' olarak yorumlanan bir eşiğe yaklaştırabilir. Ancak uzmanlar, bu senaryonun şimdilik spekülatif olduğunu ve ölümsüzlük anlamına gelmediğini vurguluyor.
Bilim insanlarından çarpıcı bulgular: Farelerde 'iktidar hırsı' ve 'güç devri' Yer altında yaşayan köstebek farelerinin karmaşık toplumsal yapısı, yalnızca sert iktidar mücadeleleriyle değil, şaşırtıcı biçimde barışçıl güç devirleriyle de dikkat çekiyor. Yeni araştırmalar, kriz anlarında iş birliğinin bu türün hayatta kalmasında kritik rol oynadığını ortaya koyuyor.