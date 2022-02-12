NASA, SpaceX'in ek uydu fırlatma planıyla ilgili endişe duyduğunu açıkladı

12 Şubat 2022 Cumartesi, 00:00

İki astronotun bulunduğu Crew Dragon uzay aracını taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral'daki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanıyor, 30 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Ting Shen/Xinhua)

NASA, ABD'li özel uzay şirketi SpaceX'in yörüngeye 30.000 Starlink uydusu daha gönderme planıyla ilgili endişe duyduğunu açıkladı.

NASA bu hafta başında ABD Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) sunduğu mektubunda, SpaceX'in planının önemli bir tıkanıklığa neden olabileceğini, çarpışma potansiyelini artırabileceğini ve kurumun uzay uçuşu misyonlarını etkileyebileceğini belirtti.

Mektupta, "FCC'ye yapılan büyük takım uydu başvurularındaki artışla birlikte, NASA'nın çakışma olaylarının sıklığında önemli bir artış potansiyeli ve NASA'nın bilim ve insan uzay uçuşu misyonları üzerindeki olası etkileri konusunda endişeleri var" denildi.

SpaceX, 2020 yılının Mayıs ayında "Gen 2" isimli yeni nesil Starlink uydu takımı için 30.000 uydu fırlatmak amacıyla FCC'ye başvuruda bulundu.

SpaceX, yeni nesil Starlink uydularını 2022 yılının Mayıs ayı gibi erken bir tarihte fırlatmayı planladığını ve programladığını söyledi.

Kurum mektubunda, "NASA, Starlink Gen 2 sisteminin konuşlandırılmasının, uzay uçuşu güvenliğini ve uzay ortamının uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyecek şekilde ihtiyatlı bir biçimde yapılmasını sağlamak istiyor" ifadelerini kullandı.

Crew Dragon uzay aracını taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nde gün doğarken fırlatma rampasında görülüyor, 27 Mayıs 2020. (Joel Kowsky/NASA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

NASA, halihazırda yörüngede izlenen toplam 25.000 objenin olduğunu vurguladı. Bu objelerin yaklaşık 6.100'ünün yüksekliği 600 kilometrenin altında. "SpaceX'in Gen 2 genişlemesi, yörüngede izlenen objelerin sayısını iki katından daha fazla artıracak ve başvurusu yapılan diğer takım uyduların büyümesini hesaba katmadan, 600 km'nin altındaki obje sayısını beş kattan fazla yükseltecek" dedi.

NASA'ya göre, bu sınırlı irtifa bantları içindeki bu büyüklükte bir artış, doğal olarak, sadece objelerin sayısına bağlı olarak enkaza neden olan çarpışmalar için de ek risk yaratıyor.

SpaceX, son üç yıl içinde uzaydan yüksek hızlı internet hizmeti sağlamayı amaçlayan Starlink görevi için binlerce uyduyu alçak Dünya yörüngesine yerleştirdi.

Fakat şirketin 3 Şubat'taki fırlatma sonrasında 49 yeni uyduyu en son konuşlandırma planı istediği gibi gerçekleşmedi.

SpaceX, geçen Perşembe konuşlandırılan uyduların Cuma günü jeomanyetik bir fırtınadan önemli ölçüde etkilendiğini söylemişti. Yeni fırlatılan 49 Starlink uydusundan 40'ı devre dışı kaldı. Uydular yanacakları Dünya atmosferine yeniden girme sürecinde bulunuyor.