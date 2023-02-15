NASA, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerine "spin-off" teknolojisi gönderdiğini açıkladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, NASA'nın "spin-off" teknolojisinin, deprem bölgelerinde arama ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları bulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 14:42
NASA, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerine
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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan insanların yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olmak üzere "spin-off" teknolojisinin kullanıldığını açıkladı.

NASA, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerine Florida'daki SpecOps Group'tan enkaz altında kalan insanları tespit edebilen NASA "spin-off" teknolojisinin gönderildiğini söyledi.

Finding Individuals for Disaster Emergency Response (FINDER) olarak adlandırılan ünitelerin prototipleri, SpecOps'a lisanslanmadan önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde NASA'nın Jet İtiş Laboratuarı tarafından üretilmişti.

 

NASA Başkanı Bill Nelson, "Felaket zamanlarında teknoloji bir can simidi olabilir. Bir NASA spin-off teknolojisi olan FINDER, kurtarma ekiplerine Türkiye ve Suriye'deki son depremin ardından ihtiyaç sahiplerinin yerini tespit etmek ve onlara yardım etmek için çok önemli bir araç sağlıyor" dedi.


NASA deprem kahramanmaraş

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