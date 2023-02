NASA, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerine "spin-off" teknolojisi gönderdiğini açıkladı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından enkaz altında kalan insanların yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olmak üzere "spin-off" teknolojisinin kullanıldığını açıkladı.

NASA, Türkiye'deki arama ve kurtarma ekiplerine Florida'daki SpecOps Group'tan enkaz altında kalan insanları tespit edebilen NASA "spin-off" teknolojisinin gönderildiğini söyledi.

Finding Individuals for Disaster Emergency Response (FINDER) olarak adlandırılan ünitelerin prototipleri, SpecOps'a lisanslanmadan önce ABD İç Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde NASA'nın Jet İtiş Laboratuarı tarafından üretilmişti.

In times of disaster, technology can be a lifeline. FINDER, a @NASA spinoff technology, is providing rescue teams with a crucial tool to locate and aid those in need after the recent earthquake in Turkey and Syria. Learn more here: https://t.co/wYc7U5PGlV