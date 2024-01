NASA, Dünya boyutlarında ötegezegen keşfetti! 1 yıl 5 günden az sürüyor

Yayınlanma: 15.01.2024 - 11:31

Güncelleme: 15.01.2024 - 11:31

NASA'nın ötegezegenlerin keşfi için kullanılan TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) isimli uydusu, yaklaşık 6 senedir görevde ve çok sayıda gezegenin keşfedilmesini sağladı. TESS'in son keşfi ise geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre TESS, büyüklüğü hemen hemen dünya kadar olan ve yaklaşık olarak Güneş büyüklüğünde bir yıldızın etrafında dönen yeni bir gezegen keşfetti.

YARISI LAVLARLA KAPLI OLABİLİR

Webtekno'nun NASA kaynaklarından aktardığına göre HD 63433 d olarak adlandırılan gezegen, her ne kadar boyutu sebebiyle Dünya'ya benzese de aslında epey farklı. İlk ve en büyük fark gezegenin kendi güneşine yakınlığı. HD 63433 d'nin güneşine Merkür'ün Güneş'e olan yakınlığından 8 kat daha yakın olduğu söyleniyor.

?? Discovery Alert! ??

An Earth-sized exoplanet with a lava hemisphere! HD 63433 d is in a system with two previously known worlds. A ''year'' there, one orbit of its star, takes 4.2 days. https://t.co/8j8OtbkMRo pic.twitter.com/c00oOTFCr6

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 10, 2024

Yeni ötegezegen, güneşinin etrafında bir turunu Dünya günü ile yalnızca 4.2 günde tamamlıyor yani bir 'yıl' yalnzıca 4.2 gün. Gün kavramı farklı çünkü gezegenin bir yüzü her zaman güneşine dönük. Yani bir taraf her zaman karanlık ve soğukken diğer taraf aydınlık ve çok sıcak. İşte bu sıcak tarafın sıcaklığının 1.257 dereceye ulaşabileceği düşünülüyor. Keşfi yapan ve ötegezegeni inceleyen ekip, gezegenin aşırı sıcak gündüz tarafının lavlarla kaplı olabileceğini düşünüyor.

HD 63433 d'nin Dünyamızdan bir diğer önemli farkı ise yaşı. Oldukça genç bir sistemdeki oldukça genç bir gezegen olan HD 63433 d'nin henüz yalnızca 400 milyon yaşında olduğu düşünülüyor. Dünya'nın 4.2 milyar olan yaşını düşününce ne kadar genç olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Şimdiye kadar keşfedilen Dünya benzeri boyutlardaki gezegenler arasında en genci ve en yakını olan HD 63433 d'nin keşfi, gezegenlerin oluşumunu ve evrimini anlamamıza yardım edecek.