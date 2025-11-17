Cumhuriyet Gazetesi Logo
NASA ve SpaceX ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

NASA ve SpaceX ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

17.11.2025 22:12:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
NASA ve SpaceX ikinci uydusu Sentinel-6B'yi fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve SpaceX şirketi, Avrupa ile ortak yürütülen Copernicus misyonunun ikinci uydusu Sentinel-6B’yi uzaya gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, okyanus ve atmosfer gözlemleri için geliştirilen Sentinel-6B uydusu, SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden dün yerel saatle 21.21’de fırlatıldı.

Sentinel-6B'nin, deniz seviyesindeki değişimleri hassasiyetle ölçerek fırtına ve kasırga tahminlerinin geliştirilmesine, altyapıların korunmasına ve deniz taşımacılığı gibi ticari faaliyetlerin desteklenmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

Yaklaşık 1 saat 30 dakika süren uçuşun ardından uyduyla ilk temas Kanada'nın kuzeyindeki yer istasyonu üzerinden dün yerel saatle 22.54'te kuruldu ve tüm sistemlerin normal çalıştığı bildirildi.

Image

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus Programı'nın bir parçası olan uydu, NASA'nın yanı sıra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) ortak çalışmasıyla geliştirildi.

NASA Bilim Misyon Direktörlüğü'nden Nicky Fox, Sentinel-6B’nin, 2020'de fırlatılan Sentinel-6 Michael Freilich uydusunun görevini devralarak yüksek hassasiyetli deniz seviyesi ölçümlerini sürdüreceğini belirtti.

Selefi gibi, Sentinel-6B uydusunun da rüzgar hızları, dalga yükseklikleri, atmosfer sıcaklığı ve nem hakkında önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.

Sıcak bölgelerde yükselen deniz seviyesi üzerinden okyanusların ısınma dağılımını tespit edebilen uydu sayesinde kasırga oluşum süreçleri daha net anlaşılabilecek.

İlgili Konular: #NASA #spacex #uydu

İlgili Haberler

Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde
Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" bulundu Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilen "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, göktaşı çarpmasının yol açtığı demir paslanmasının izlerine rastladı.
Fiziğin en çok tartışılan kedisi: Schrödinger Paradoksu bilim dünyasını ikiye bölüyor
Fiziğin en çok tartışılan kedisi: Schrödinger Paradoksu bilim dünyasını ikiye bölüyor Bilim dünyasının en ünlü düşünce deneylerinden Schrödinger’in Kedisi, kuantum fiziğinin tuhaf yasalarını gündeme taşıyarak “gerçeklik” kavramını sorgulatmaya devam ediyor.
Apple, 634 milyon dolar ceza ödeyecek
Apple, 634 milyon dolar ceza ödeyecek Kaliforniya Federal Jürisi, Apple’ın Masimo’ya ait kan oksijen izleme teknolojisi patentini ihlal ettiği gerekçesiyle 634 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.