Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" bulundu

Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde "demir pası" bulundu

17.11.2025 22:01:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Ay'dan gelen kaya ve toprak örneklerinde

Çinli bilim insanları, Ay'ın karanlık yüzüne gönderilen "Çang'ı 6" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde, göktaşı çarpmasının yol açtığı demir paslanmasının izlerine rastladı.

Şandong Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi Jeokimya Enstitüsü ve Yünnan Üniversitesinden bilim insanları, sonuçlarını "Science Advances" dergisinde yayımladıkları araştırmada, Çang'ı 6 robotik keşif aracının, Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı'ndan topladığı kaya ve toprak örneklerinde mikro ölçekte hematit (α-Fe2O3) ve magemit kristalleri bulduklarını bildirdi.

Araştırmacılar, söz konusu kristallerinin, dünya üzerinde alışılageldiği gibi demir ile oksijenin etkileşimiyle değil, göktaşlarındaki demir sülfürün çarpma etkisiyle oluşan uçucu oksijen ortamıyla temasıyla oluştuğunu belirtti.

Image

Manyetik etkiye sahip bu kristallerin varlığının Ay'ın bu kutup bölgesindeki manyetik anomalilerin anlaşılmasına da yardımcı olacağına dikkati çeken bilim insanları, Ay çalışmalarına bilimsel temel sağladığını vurguladı.

Çinli bilim insanları, daha önce, Çang'ı 6 keşif aracının topladığı örneklerde Güneş Sistemi dışından geldiği anlaşılan, su ve organik malzemeler bakımından zengin meteorlarda görülen karbon kondrit elementleri keşfetmişti.

Çin, Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplama hedefiyle "Çang'ı 6" keşif aracını 3 Mayıs 2024'te uzaya göndermiş, 2 Haziran 2024'te Ay'ın Güney Kutbu-Aitken Çanağı içindeki Apollo Çanağı'na iniş yapan keşif aracı, topladığı örneklerle 25 Haziran 2024'te Dünya'ya dönmüştü.

Çang'ı 6 göreviyle Çin, Ay'ın karanlık yüzeyinden örnek toplayan ilk ülke olmuştu.

İlgili Konular: #uzay #bilim insanları #Ay ve Derin Uzay Araştırmaları

İlgili Haberler

Teknoloji moda dünyasının beden krizini çözebilir mi?
Teknoloji moda dünyasının beden krizini çözebilir mi? Çoğu mağazada yazan bedenler rakamlarla uyumsuz olabiliyor. Bu da kafa karışıklığı yaratıyor ancak yeni nesil bir boyutlandırma teknolojisi bu sorunu çözebilir.
Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir
Apple, Mac Pro'nun yeni versiyonunu tanıtmayabilir Apple bir süredir Mac Studio'nun gölgesinde kalan Mac Pro için planlarını değiştirmiş olabilir.
Yeni keşfedilen doğal bileşik yaşlanan güçleri 1 aydan kısa sürede gençleştirebiliyor
Yeni keşfedilen doğal bileşik yaşlanan güçleri 1 aydan kısa sürede gençleştirebiliyor Yaşlanan hücreleri eski haline döndürmek ya da gençleştirmek yıllardır bilim dünyasının peşinde koştuğu bir hayal gibi dursa da gerçekleştirmeye oldukça yaklaştı.