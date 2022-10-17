NASA, iklim değişikliğinde mineral tozlarının etkisini araştırdı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 09:19

İklim değişikliği konusunda bazı kişiler bilim insanlarının iddialarını reddediyor olsa da bu korkunç değişim gerçekleşmeye çoktan başlamış durumda. Belki yeni yapılan sahil şeritlerinde otururken denizlerin 60 santim daha yükselmesi ya da gezegenin gittikçe daha sıcak bir hale gelmesi pek inandırıcı gelmiyor ancak iklimde yaşanan değişimin, dünyayı nasıl etkilediğini çok iyi görebildiğimiz bir yer var: Uzay.

NASA araştırmacıları, küresel ısınmayı daha iyi anlayabilmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların en sonuncusu ise EMIT adı verilen proje. Bu proje kapsamında mineral tozlarının atmosferdeki hareketleri incelendi.

MİNERAL TOZLARININ ETRAFINDAKİ HAVAYI ISITMA YA DA SOĞUTMA ÖZELLİĞİNE SAHİP

Webtekno'nun haberinde yer verdiği detaylara göre kısaca EMIT olarak adlandırılan Dünya Yüzel Mineral Tozu İnceleme görevi, Nevada ve Sahara’ya odaklanıyor. Büyük çöllere sahip bu iki bölgeden kalkan mineral yüklü tozların atmosferdeki hareketi inceleniyor. Bu iki bölgenin seçilme nedeni ise buralardan atmosfere karışan mineral tozlarının etraflarındaki havayı ısıtma ya da soğutma özelliğine sahip olması.

İlk çalışmalarda Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan yapılan ölçümlerin Google Dynamic World verileri ile karşılaştırılması sonucunda, gezegenimizdeki sıcaklık değişimlerinin daha iyi anlaşılması bekleniyor. Zira EMIT araştırmasına kadar parçacık tozlarının küresel anlamda iklime etkisi net olarak ortaya konulamamıştı.

NASA’nın baş bilim insanlarından olan kıdemli iklim danışmanı Kate Calvin, yaptığı açıklamada EMIT’in bilim insanlarına Dünya’nın nasıl ısınıp soğuduğuna dair daha derin bir anlayış sunduğunu, Nevada ve Sahara’dan savrulan parçacıkların bütün sürece nasıl etki ettiğini ortaya koyduğunu ifade etti.