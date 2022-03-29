NASA'dan yeni araştırma: Jüpiter’in uydusu Europa'da yaşam olabilir
ABD’de yer alan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Texas Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Jüpiter'in uydusu Europa'nın buzlu kaplı okyanuslarında, Dünya okyanuslarına benzer oranda oksijen bulunuyor olabilir.
Geophysical Research Letters adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Europa’nın dörtte birini kaplayan çatlaklar, sırtlar ve buz bloklarından oluşan arazisinin altında uzaylı yaşamını sürdürmeye potansiyel olarak yardımcı olabilecek koşulların bulunduğunu düşündüklerini açıkladı.
NTV'de yer alan habere göre; bununla birlikte bilim insanları, Europa'nın okyanusuna getirilen oksijen miktarının, bugün Dünya okyanuslarındaki miktarla eşit olabileceğine inandıklarını aktardı.
"YAŞAM İLİŞKİN SORULARIMIZI YANITLAYABİLİR"
Teksas Üniversitesi’ne bağlı UT Jackson Yerbilimleri Okulu Jeolojik Bilimler Bölümü'nde profesör olan baş araştırmacı Marc Hesse, “Araştırmamız bu süreci mümkün olanın alanına koyuyor. Europa’nın yeraltı okyanusu uzaydaki yaşama ilişkin sorularımızı yanıtlayabilir” ifadelerini kullandı.
OKSİJEN İLE ÇEŞİTLİ BESİNLER BULUNDU
Diğer taraftan araştırmacılar, Europa’nın uzaylı yaşamı aramak için en iyi nokta olduğunu, gök cisminde besin görevi görebilecek kimyasallarla birlikte oksijen ve su belirtileri tespit ettikleri söyledi. Ayrıca, Europa’nın yaklaşık 24 km kalınlığında olduğu tahmin edilen buz kabuğu, Güneş ışığı ve Jüpiter'in buzlu yüzeye çarpan yüklü parçacıkları tarafından üretilen su ve oksijen arasında bir bariyer görevi görüyor.
Hesse, “Okyanusta bildiğimiz yaşam varsa, oksijenin ona ulaşmasının bir yolu olmalı. Mevcut kanıtlara dayanan en makul senaryonun, oksijenin tuzlu su veya tuzlu su ile taşınması olduğuna inanıyorum” dedi.
Diğer taraftan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Jet İtki Laboratuvarı’nda (JPL) araştırma bilimcisi olan ortak yazar Steven Vance, Europa'nın okyanusundaki oksijen seviyelerini Dünya okyanuslarındakilere benzer halde olabileceğini söyledi.
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