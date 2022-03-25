NASA, bir sonraki kozmik haritacı için planlarına son şeklini verdi
NASA'nın dün tanıttığı bir plana göre kurumun gelecek SPHEREx görevi, her altı ayda bir tüm gökyüzünü tarayarak daha önce benzeri görülmemiş şekilde kozmosun haritasını çıkaracak.
NASA'nın verdiği bilgilere göre, en geç Nisan 2025 tarihinde fırlatılması planlanan SPHEREx teleskobu, büyük patlamanın ilk saniyesinde nelerin gerçekleştiğini, galaksilerin nasıl oluşup evrildiğini ve yaşamın oluşumu için kritik önemdeki moleküllerin yaygınlığını araştıracak.
Evren hakkındaki büyük sorulara yanıt bulabilmek için bilim insanlarının gökyüzüne farklı biçimlerde bakması gerekiyor. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu gibi birçok teleskop; bireysel yıldızlar, galaksiler ve diğer kozmik cisimlere odaklanıp ayrıntılı incelemeler yürütmek üzere inşa ediliyor.
NASA, açılımı Evrenin Tarihi için Spektro-Işık Ölçer, Yeniden İyonlaşma Dönemi ve Buz Gezgini olan SPHEREx'inse gökyüzünün büyük bölümünü hızlı şekilde gözlemleyen ve birçok nesneyi kısa sürede tarayan başka bir uzay teleskobu sınıfına ait olduğunu söyledi.
SPHEREx'in altı ayda bir gökyüzünün yüzde 99'undan fazlasını tarayacağını ifade eden NASA, Hubble'ın ise 30 yılı aşan çalışma döneminde gökyüzünün yaklaşık yüzde 0,1'ini gözlemlediğini belirtti.
NASA'nın verdiği bilgilere göre SPHEREx görevinin, James Webb Uzay Teleskobu'yla bazı benzerlikleri olacak. Ancak bu iki gözlemevi, gökyüzünün incelenmesi konusunda önemli ölçüde farklı yaklaşımlar benimseyecek.
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