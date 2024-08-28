NASA'ının Chandra X-Işını Teleskobu 25'inci yılında

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:29

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:32

NASA'nın pek çok projesi bulunuyor. Bunların sonucu olarak 23 Temmuz 1999 tarihinde yolculuğuna başlayan Chandra X-Işını uzay teleskobu, astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın ismini taşıyor. Chandra, pek çok teleskop gibi kısa süreli çalışması için geliştirilmişti.

NASA'NIN CHANDRA X-IŞINI TELESKOBU 25 YAŞINA GİRDİ

Normalde 5 yıl kadar çalışması ve görev yapması beklenen X-Işını uzay teleskobu, 25'inci yılını tamamladı. Uzayda süzülen ve bilimsel bilgiler gönderen Chandra, uzayı daha iyi anlamamızı sağlayan verileri NASA'ya gönderdi.

NASA da Chandra'nın 25'inci yılına özel teleskoptan gelen verileri derlediği 25 görüntü yayınladı.

Yukarıdaki Jüpiter’in bu bileşik görüntüsü, Güneş’e en yakın beşinci gezegeni mor neon lekelerin eşlik ettiği uzayın siyahlığına karşı gösteriyor.

NASA'nın sitesinde yer alan açıklamaya göre bu bileşik görüntü, Yaratılış Sütunları olarak bilinen bir yıldız oluşum bölgesini gösteriyor. Görüntünün en altından çıkan uzun, gri renkli gaz ve toz sütunları sağ üste doğru uzanıyor. Arkasında koyu turuncu ve pembe renkli bir sis yer alan bulutsu gri sütunları beyaz, kırmızı, mavi, sarı ve mor renklerde parlayan, çok sayıda yumuşak nokta çevreliyor. Bu noktalar, X-ışını ve kızılötesi ışın yayan genç yıldızlar.

Türbülanslı gaz ve tozla çalkalanan sütunlar, sağa doğru bakan ufak dallarla beraber aynı yöne doğru eğiliyor. Puslu parıltı, renkli yıldızlar ve canlı gri toz oluşumları birleşerek, akşam üstü karenin tam dışındaki bir şeye ulaşmak için can atan buluttan yaratıkların görüntüsünü meydana getiriyor.

Bu görüntü ikili bir yıldız kümesini, mavi tonlu bir bulutu ve birkaç mor neon noktayı gösteriyor. Bu ikili küme, Samanyolu’na eşlik eden bir galaksi olan Büyük Macellan Bulutu’nun parçası olarak biliniyor. Daha büyük kümedeki parlak, altın renkli yıldızlar, görüntünün üst orta kısmını dolduruyor. Diğer küme ise çok daha ufak olup biraz yukarıda ve orta sağ kısma yakın duran mor neon halkalardan biriyle örtüşüyor. Bu ve diğer mor halkalar, Chandra’nın tespit ettiği X-ışını kaynaklarından bize ulaşıyor. Birleşik kümenin soluna doğru ise mavi tonlu dikey bir bulut çizgisi görünüyor.

Daha fazlası için ''chandra.cfa.harvard.edu/photo/2024/25th/more.html'' sayfası ziyaret edilebilir.