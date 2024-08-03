Asteroitlerin dünyaya çarpması engellenebilir mi? NASA'dan Dünya'yı kurtarma projesi...

Yayınlanma: 03.08.2024 - 13:06

Güncelleme: 03.08.2024 - 13:06

NASA'nın bir uzay aracını bir asteroide çarptırarak gerçekleştirdiği DART (Çift Asteroit Yön Değiştirme Testi) misyonu, Dünya'yı olası bir asteroit çarpışmasından kurtarmak için önemli bilgiler sundu. Bilim insanları, bu deneyin sonuçlarını ve asteroitlerin yapısını ortaya koyan beş yeni araştırma yayımladı.

DART MİSYONUNUN HEDEFİ VE SONUÇLARI

DART misyonunun hedefi, yaklaşık 780 metre çapındaki Didymos adlı büyük bir asteroit ve onun 160 metre çapındaki küçük uydusu Dimorphos'tan oluşan ikili bir asteroit sistemiydi. DART, Eylül 2022'de Dimorphos'a çarparak onun yörüngesini önemli ölçüde değiştirdi. Çarpışma sonrası Dimorphos'un Didymos etrafındaki yörüngesi 33 dakika yavaşladı ve bu durum, Dünya'ya çarpma ihtimali olan bir asteroiti saptırmanın mümkün olabileceğini gösterdi.

ASTREOTLERİN YAŞI VE YAPISI

Yeni yayımlanan makalelerden biri, Didymos'un yaklaşık 12,5 milyon yıl yaşında olduğunu, Dimorphos'un ise yalnızca 300.000 yıl yaşında olduğunu ortaya koydu. Diğer makaleler, Dimorphos'un yüzeyindeki kayaların muhtemelen Didymos'tan geldiğini ve Dimorphos'un Didymos'tan kopan malzemelerle oluşmuş olabileceğini gösterdi.

Didymos'un yüzey yaşı, Dimorphos'tan 40-130 kat daha yaşlıdır ve bu da güneş radyasyonunun Didymos'un dönüş hızını artırarak iç deformasyona ve yüzey kütle kaybına yol açtığını, bunun da Dimorphos'u oluşturduğunu düşündürüyor.

NASA ASTEROİTLERİ SAPTIRMAYI BAŞARABİLİR Mİ?

Bu asteroitlerin nasıl oluştuğu ve nasıl bir arada kaldığı bilgisi, diğer asteroitlerin benzer özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, Dünya'ya çarpma riski olan bir asteroiti saptırma çabalarının ne kadar başarılı olabileceğine dair büyük bir içgörü sağlıyor. DART misyonunun sonuçları, gelecekteki gezegen savunma stratejileri için umut verici bir temel oluşturuyor.