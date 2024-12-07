NASA'nın Artemis II görevi tekrar ertelendi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:05

Güncelleme: 07.12.2024 - 00:05

NASA'nın Artemis göreviyle ilgili sorunlar bulunuyor. Daha önce bu yıl gerçekleşmesi beklenen görevin, 2025 yılına ertelendiğini öğrenmiştik. Yeni yapılan bir açıklama ile Artemis II görevi 2026 yılının nisan ayına kadar ertelendi.

Artemis III hakkında da tarih duyurusu yapıldı. Buna göre 2026 yılında Artemis II görevinin ardından 2027 yılında Artemis III görevi kapsamında astronotlar Ay'a geri dönecek.

ARTEMIS II GÖREVİ İÇİN PLANLANAN NEDİR?

Artemis II görevinin 10 kadar sünmesi bekleniyor. Bu görevde yar alacağı açıklanan astronotlar ise Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover ve Kanadalı Jeremy Hansen. Bu görev yalnızca astronotların Ay'a gidişini içerecek, söylenene göre bir iniş olmayacak. Burada görev yalnızca Ay çevresinde dönülmesini içeriyor. İstenilen bilgiler toplandığında ise astronotlar Pasifik Okyanusu'na planlanan bir inişle Dünya'ya gelecekler.