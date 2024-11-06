NASA astronotları, ABD seçimleri için oylarını uzayda kullandı

Yayınlanma: 06.11.2024 - 00:01

Güncelleme: 06.11.2024 - 00:06

ABD'de başkanlık seçimleri için seçmenlerin oy kullanımı devam ederken, astronotlar da oylarını kullandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki NASA astronotları, havada süzülürken ve “Amerikalı olmaktan gurur duyuyorum” yazılı çoraplarını gösterirken çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafta poz veren dört kişiden biri olan astronot Nick Hague, “Oturuyor, ayakta ya da yüzüyor olmanız fark etmez, önemli olan oy kullanmanızdır” açıklamasında bulundu.

NASA'ya göre astronotlar 1997'den bu yana ABD seçimlerinde oy kullanabiliyor ve tıpkı evinden uzakta olan diğer Amerikalılar gibi devamsız oy pusulası için bir başvuru formu doldurabiliyor.

Bir astronotun, sadece astronotun ve onu uzaydan teslim alan ülke yetkilisinin erişebildiği elektronik bir oy pusulası doldurmasının ardından, pusula, NASA'nın New Mexico eyaletinde yer alan Las Cruces kentindeki White Sands Test Tesisi'ne gidiyor.

Oradan da Görev Kontrol Merkezi'ne ve son olarak da oy pusulasını kullanmaktan sorumlu ilçe yetkilisine gidiyor.