NASA'nın elde ettiği görüntü korkunç görünüyor

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:05

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:05

NASA, Cadılar Bayramı için mükemmel bir zamanlama ile Jüpiter gezegeninde ortaya çıkan korkunç bir yüzün görüntüsünü yayınladı.

Chip'in aktardığı ayrıntılarda görüntü 7 Eylül 2023 tarihinde NASA'nın Juno görevi sırasında, Jüpiter'in 54. yakınından geçişte çekildi. Görüntü, uzay aracı Jüpiter'in bulut tepelerinin yaklaşık 7.700 kilometre üzerinde seyrederken, gaz devinin Jet N7 olarak adlandırılan uzak kuzey bölgeleri üzerine ait.

NASA'nın bir blog yazısında açıkladığı üzere, yüz görüntüsü Jüpiter'in terminatörü boyunca uzanan çalkantılı bulutlar ve fırtınalar, yani gezegenin gündüz ve gece taraflarını ayıran çizgi nedeniyle oluşmuş.

Jüpiter'in uzaktan çekilen görüntüleri gezegenin pürüzsüz bir mermer gibi görünmesine neden olabilir. Ancak daha yakından bakıldığında, engebeli bir dağ silsilesi gibi tepe ve çukurlara sahip şiddetli bulutların bir karışımını görmek mümkün. Güneş ışığı üst atmosferdeki bulutlar içinde en yoğunu olmakla birlikte, atmosferin derinliklerine ulaştıkça giderek daha fazla emiliyor.

Girdaplı ve sürekli değişen görünümleri nedeniyle, Jüpiter'in bulutları sıklıkla tuhaf yüzler de dahil olmak üzere güzel desenler ve şekiller oluşturabiliyor.