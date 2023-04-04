NASA'nın gelecek yıl Ay'a gerçekleştireceği görevde dikkat çeken detay

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 02:52

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 07:59

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 50 yılı aşkın bir süreden sonra yapılacak Ay'a ilk insanlı yolculuk için görevlendirilen mürettebatı Pazartesi günü açıkladı.

Artemis II olarak adlandırılan uçuşla Ay’a ilk kez bir kadın ve bir siyah astronot da gönderilecek.

Üç Amerikalı ve bir Kanadalı astronot gelecek yıl Ay'ın etrafında gezinerek, tarihi Apollo misyonlarının 1972'de sona ermesinden bu yana uzayın derinliklerine inmeyi göze alan ilk astronotlar olacaklar.

Uçuşun Kasım 2024'te gerçekleşmesi planlanıyor.

Uzay aracı Ay'ın çevresini dolaşacak ancak üzerine inmeyecek.

10 günlük Artemis II misyonu, NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yanı sıra Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini test edecek.

Üç NASA astronotu - Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch - daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) zaman geçirdiler. Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen ise ilk uzay uçuşunu yapacak.

Mavi uçuş kıyafetleri giymiş dört astronot, Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki bir etkinlikle NASA Başkanı Bill Nelson tarafından tanıtıldı.

Nelson, "Dünyadaki en büyük, en güçlü roket onları göklere doğru taşıyacak" dedi ve ekledi:

"Artemis II ekibi, bizi yıldızlara götürmek için yorulmadan çalışan binlerce kişiyi temsil ediyor. Bu insanlığın mürettebatı. Gidiyoruz."

Uzayda 11 ay geçiren 44 yaşındaki Koch, bir kadının uzayda art arda geçirdiği en uzun süre rekorunu elinde tutuyor. Elektrik mühendisi olan Koch, tamamı kadınlardan oluşan ilk üç uzay yürüyüşünün de bir parçasıydı.

Daha önce NASA'nın baş astronotu olarak görev yapmış ABD donanmasına bağlı bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Wiseman, Artemis II misyonunun komutanlığına atandı.

Bir deniz kuvvetleri pilotu ve ISS'de mürettebat üyesi olarak zaman geçiren ilk siyah olan 46 yaşındaki Glover, uçuşun pilotu olacak.

Kanada ordusunda bir savaş pilotu olan 47 yaşındaki Hansen, Koch ile birlikte görev uzmanı olarak görev yapacak.

2040'a kadar Mars

Getty Images Hansen, Glover, Wiseman ve Koch (soldan sağa)

Kanada'nın yenilik, bilim ve endüstri bakanı François-Philippe Champagne etkinliğe katıldı ve ülkesinin uçuş ekibinde bir Kanadalı olmasından "daha fazla gurur duyamayacağını" söyledi.

Artemis programının bir parçası olarak NASA, 2025'te astronotları Ay'ın yüzeyine göndermeyi hedefliyor. Bu uçuş, son Apollo görevinin üzerinden elli yılı aşkın bir süre geçtikten sonra gerçekleşecek.

NASA bu uçuşla birlikte Ay yüzeyinde kalıcı bir insan varlığı oluşturmayı ve sonunda Mars'a bir yolculuk başlatmayı umuyor.

NASA Başkanı Nelson, 2040 yılına kadar Mars’a mürettebatlı bir uçuşun gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

İlk Artemis uçuşu, Ay'ın etrafında 25 günlük bir yolculuktan sonra güvenli bir şekilde Dünya'ya dönen mürettebatsız bir Orion kapsülüyle Aralık ayında tamamlandı.

Orion yolculuğu sırasında 1,6 milyon kilometreden fazla yol kat etti ve Dünya'dan daha önce yaşanabilir herhangi bir uzay aracından daha uzağa gitti.

Ay'a insanlı son yolculuk bundan tam 50 yıl önce, 11 Aralık 1972'de Apollo 17 ekibi tarafından yapılmıştı.

Amerikalı astronot Neil Armstrong ise 20 Temmuz 1969’da Eagle uzay aracından çıkıp "İnsan için küçük ama insanlık için büyük bir adım" diyerek Ay’ın yüzeyine ayak basan ilk insan olmuştu.

1969-1972 arasında 6 Apollo misyonu boyunca 12 astronot Ay’da yürümüştü.