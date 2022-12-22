NASA'nın InSight iniş aracının Mars'taki görevi sonlandırıldı
NASA'nın InSight iniş aracının, Mars yüzeyinde dört yıldan fazla bir süre boyunca eşsiz bilim verileri topladıktan sonra görevini sonlandırdığı bildirildi.
InSight, Mayıs 2018'te Mars'ın derin iç kısımlarını incelemek üzere fırlatılmıştı. 2018'in Kasım ayının sonlarında Kızıl Gezegen'e güvenli şekilde inen araç, NASA'nın 2012'de Curiosity gezgininden sonra Mars'a ilk inişini gerçekleştirmişti.
NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Tahrik Laboratuvarı'ndaki görev kontrol uzmanları, birbiri ardına yaptıkları iki denemede iniş aracıyla temas kuramadı ve uzay aracının güneş enerjisiyle beslenen bataryalarının enerjisiz kaldığı sonucuna vardı. Mühendisler, bu durumu "ölü veri yolu" olarak adlandırıyor.
SON İLETİŞİM 15 ARALIK'TA GERÇEKLEŞTİ
NASA daha önce iniş aracının iki iletişim girişimine yanıt vermemesi halinde görevin sonlandığını ilan etmeye karar vermişti.
NASA'ya göre InSight ile Dünya arasındaki son iletişim 15 Aralık'ta gerçekleşti.
InSight, Mayıs 2018'te Mars'ın derin iç kısımlarını incelemek üzere fırlatılmıştı. 2018'in Kasım ayının sonlarında Kızıl Gezegen'e güvenli şekilde inen araç, NASA'nın 2012'de Curiosity gezgininden sonra Mars'a ilk inişini gerçekleştirmişti.
NASA'nın verdiği bilgilere göre InSight, dört yılı aşkın süreçte yaklaşık 1.300 deprem tespit etti ve sayısız bilimsel keşifte bulundu.
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