NASA Dünya'daki en soğuk yeri açıkladı: -92.7 derece
NASA bir sosyal medya paylaşımında Dünya'daki en soğuk noktanın konumunu verdi. Doğu Antarktika Platosu'nda yer alan sırt geceleri -92.7 dereceye düşüyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeryüzündeki en soğuk noktayı esprili bir sosyal medya paylaşımıyla açıkladı.
NASA, yaptığı paylaşımda,"Tatiliniz için en soğuk yeri mi arıyorsunuz. Orada kimseyi göremezsiniz ama Dünya üzerinde bulduğumuz en soğuk yer, Doğu Antarktika Platosu'ndaki yüksek bir sırt. Açık bir kış gecesi sıcaklık -92.7 dereceye kadar düşebilir" ifadelerini kullandı.
-92.7 derece benzini bile dondurabilecek bir sıcaklık anlamına geliyor.
Platodaki sıcaklık ilk kez 2013 yılında tespit edildi.
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