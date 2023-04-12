NASA'nın Juno misyonu Jüpiter'in yörüngesinde 50. turunu tamamladı

NASA, Juno uzay aracının 2016'da Jüpiter'e ulaşmasından itibaren dev gezegenin yörüngesinde 50 turluk dönüşünü tamamladığını duyurdu.

Xinhua
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:50
NASA'nın Juno misyonu Jüpiter'in yörüngesinde 50. turunu tamamladı
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NASA'nın Pazartesi günü yayımladığı açıklamaya göre Juno, 8 Nisan'da Jüpiter çevresinde 50. yakın geçişini tamamladı. Juno, Jüpiter'in yörüngesinde tur atarken uzay aracında bulunan JunoCam adlı kamera, farklı açılardan ve dairesel uzaklıklardan gezegenin fotoğraflarını çekiyor.

JÜPİTER'İN NASIL OLUŞUP EVRİLDİĞİNİN ORTAYA ÇIKARTILMASI AMAÇLANIYOR

NASA'nın verdiği bilgilere göre uzay aracı şu ana kadar Dünya'ya büyük miktarda veri gönderdi. Bunlar arasında farklı cihazlardan gelen görüntülerin yanı sıra Dünya, Jüpiter ve Jüpiter'in büyük uyduları Ganymede ve Europa'nın etkileyici görüntüleri yer alıyor. Güneş'in yörüngesindeki en büyük gezegen olan Jüpiter, Güneş Sistemi üzerinde büyük etki sahibi.

Bu etkinin kökeni, derin bir gizem olmayı sürdürüyor. NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yerçekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.


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