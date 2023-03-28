Jüpiter'den ilham alan OnePlus 11 Jupiter Rock Edition yolda

OnePlus 11'in farklı bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanan şirket, Jüpiter'den ilham alan bir telefonu gözler önüne serecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:47
Jüpiter'den ilham alan OnePlus 11 Jupiter Rock Edition yolda
Abone Ol google-news

Kısa bir süre önce mermer yapıda bir telefon tasarımıyla karşımıza çıkacağı söylenen OnePlus'ın telefonu için tarih geldi. 29 Mart tarihini işaret eden kaynaklar, Jüpiter'den ilham alan tasarımıyla OnePlus 11 Jupiter Rock Edition'ın tanıtılacağını aktarıyor.

ONEPLUS'IN YENİ TELEFONU YOLDA

Telefonun tasarımını gösteren bir afişin yayınlanmasının ardından yeni görsel afişleri Weibo'da yayınlandı. Bir yıllık bir geliştirme sonucunda ortaya çıktığı söylenen telefonun özel bir tasarımı olacak. OnePlus 11 Jupiter Rock Edition için özel bir paketlemenin de yapılacağı aktarılıyor.

Daha önce OnePlus Çin başkanı Li Jie tarafından Weibo sayfasında OnePlus 11’in özel versiyonunun bir tanıtım fragmanı paylaşılmıştı. Bu fragmanda telefon Jüpiter’in üzerinde yer alıyordu. 

Telefonun tasarım olarak OnePlus 11'den ayrılacağı söyleniyor.

ONEPLUS 11’İN ÖZELLİKLERİ 

Ekran: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED 

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 

Depolama: 256 GB / 512 GB 

RAM: 12 GB / 16 GB 

Arka Kamera: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2 

Ön Kamera: 16 MP f/2.4 

Batarya: 5000 mAh 

İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13 


OnePlus 11 Jupiter Rock Edition OnePlus 11 Jupiter Rock Edition özellikleri OnePlus OnePlus 11

İlgili Haberler

OnePlus mermerden telefon yapıyor

OnePlus mermerden telefon yapıyor
OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri sızdırıldı

OnePlus Nord CE 3 Lite özellikleri sızdırıldı
OnePlus’ın yeni telefonu Ace 2V tanıtıldı

OnePlus’ın yeni telefonu Ace 2V tanıtıldı

En Çok Okunan Haberler