Jüpiter'den ilham alan OnePlus 11 Jupiter Rock Edition yolda
OnePlus 11'in farklı bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanan şirket, Jüpiter'den ilham alan bir telefonu gözler önüne serecek.
Kısa bir süre önce mermer yapıda bir telefon tasarımıyla karşımıza çıkacağı söylenen OnePlus'ın telefonu için tarih geldi. 29 Mart tarihini işaret eden kaynaklar, Jüpiter'den ilham alan tasarımıyla OnePlus 11 Jupiter Rock Edition'ın tanıtılacağını aktarıyor.
ONEPLUS'IN YENİ TELEFONU YOLDA
Telefonun tasarımını gösteren bir afişin yayınlanmasının ardından yeni görsel afişleri Weibo'da yayınlandı. Bir yıllık bir geliştirme sonucunda ortaya çıktığı söylenen telefonun özel bir tasarımı olacak. OnePlus 11 Jupiter Rock Edition için özel bir paketlemenin de yapılacağı aktarılıyor.
Daha önce OnePlus Çin başkanı Li Jie tarafından Weibo sayfasında OnePlus 11’in özel versiyonunun bir tanıtım fragmanı paylaşılmıştı. Bu fragmanda telefon Jüpiter’in üzerinde yer alıyordu.
Telefonun tasarım olarak OnePlus 11'den ayrılacağı söyleniyor.
ONEPLUS 11’İN ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6,7 inç 3216 x 1440 LTPO3 AMOLED
İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
Depolama: 256 GB / 512 GB
RAM: 12 GB / 16 GB
Arka Kamera: 50 MP f/1.8, 32 MP f/2.0, 48 MP f/2.2
Ön Kamera: 16 MP f/2.4
Batarya: 5000 mAh
İşletim sistemi: Android 13, OxygenOS 13
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