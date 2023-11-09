NASA'nın Netflix'i NASA+ platformu ücretsiz olarak kullanıma sunuldu

Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:38

Güncelleme: 09.11.2023 - 12:38

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzun bir süredir üzerinde çalıştığı NASA+ platformunu resmi olarak faaliyete geçirdi.

Bu ücretsiz platform, kullanıcılara NASA'nın uzaydaki faaliyetlerini ücretsiz olarak takip etme imkanı sunuyor.

NASA+ üzerinden kullanıcılar, ajansın uzay görevlerini takip etmenin yanı sıra, fırlatma etkinlikleri ve araştırmaları da canlı olarak izleyebilecekler.

NASA yetkilisi Marc Etkind, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzayı parmaklarınızın ucuna getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

NASA'nın yeni platformuna ulaşmak için https://plus.nasa.gov/ adresine girebilirsiniz.