NASA'nın 'uzayda yangın' deneyleri sona erdi

NASA, 2016'dan beri ateşin yer çekiminde nasıl davrandığını anlamak için deneyler gerçekleştiriyor. En son yapılan deney 'alevler içinde' son buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 11:23
NASA'nın 'uzayda yangın' deneyleri sona erdi
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NASA'nın gerçekleştirdiği deneylerden biri pek de planlandığı gibi gitmedi. NASA'nın Saffire olarak adlandırdığı Uzay Aracı Yangın Güvenliği Deneyleri yani Spacecraft Fire Safety Experiments için sonuçlar paylaşıldı. 9 Ocak'ta planlanan atmosfere girişte Northrop Grumman Cygnus uzay aracı yanmaya başladı.

Saffire, gelecekte kullanılacak uzay aracı ve giysilerinin tasarımı için önemli sonuçlar sağlayabilir. Farklı malzemelerin uzayda alev alıp almayacağı ya da nasıl reaksiyon göstereceği de bu deneylerin önemini artırıyor.

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UZAY ARACINDA YANGIN ÇIKARSA NE OLUR?

Saffire'da baş araştırmacı olan David Urban'a göre öncelikle, ''Mürettebat açısından işlerin kötüye gitmesi için ne kadar büyük bir yangın gerekir?'' sorusunu sorusunun sorulması gerekiyor:

''Bu tür çalışmalar Dünya üzerindeki tüm yerleşik yapılar için yapılıyor (binalar, uçaklar, trenler, otomobiller, madenler, denizaltılar, gemiler) ancak Saffire’a kadar bu araştırmayı uzay aracı için yapmamıştık.''

Saffire deneyleri Cygnus kargo uzay aracı içinde gerçekleştirildi. Yani Dünya yörüngesindeki istasyonda bulanan astronotlar için tehdit oluşturmuyordu. Yangın küçük bir alanda kontrollü olarak oluşturuldu. 

Araştırma Merkezi proje yöneticisi Gary Ruff ise deneyin akış ünitesinin bir rüzgar tüneli olduğunu söylüyor. Havayı içinden geçiriyorlar ve test konuşlalrı ayarlandırktan sonra ince bir tel üzerinden elektrik akımı veriliyor ve malzemeler tutuşuyor. Ünite içinde yer alan kameralar sayesinde de alevler gözlemleniyor.

Son deney Saffire-VI, geçen yılın ağustos ayında gönderildi. Son deneyle de 8 yıllık bir dizi deney sona ermiş oldu.

Önümüzdeki on yıllık keşif ve bilim misyonları, astronotların uzayın derinliklerine ve henüz keşfedilmemiş yerlere gitmesini sağlayacak. Saffire deneyleri sona ermiş olsa da NASA, yangının etkileri hakkında önemli deneyimler kazandı. Bu gelecekte daha iddialı görevlerde doğru araçların ve ekipmanların tasarlanmasını sağlacak.  


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