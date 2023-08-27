Neden bütün ülkeler Ay'ın güney kutbuna gitmek istiyor?

Yayınlanma: 27.08.2023 - 12:32

Güncelleme: 27.08.2023 - 12:35

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO) tarafından gerçekleştirilen Chandrayaan-3 misyonu, 23 Ağustos Çarşamba günü Ay'ın güney kutbu yakınlarına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Bu başarıyla ISRO, Sovyetler Birliği, ABD ve Çin'den sonra Ay'a başarıyla iniş yapan dördüncü ülke olarak tarihe geçti. Ayrıca, Hindistan'ı Ay'ın güney kutbuna inen ilk ülke yaparak önemli bir kilometre taşına imza atmış oldu.

Ay'ın güney kutbuyla ilgilenen diğer uzay ajanslarının faaliyetleri de dikkat çekiyor. NASA'nın Artemis 3 görevi kapsamında 2025 yılı civarında Ay'a insanların ayak basması hedefleniyor. Aynı zamanda Ay'ın güney kutbunu keşfetmek üzere VIPER adlı aracı 2024 yılında görevlendirmeyi planlıyor. Çin ise Chang'e 7 misyonuyla 2026 yılında Ay'ın güney kutbuna bir ay gezgini göndermeyi amaçlıyor.

NEDEN ÜLKELER AY'IN GÜNEY KUTBUNA GİTMEK İSTİYOR?

Ay'ın güney kutbuna yönelik artan ilginin arkasında, bölgede su buzunun keşfedilmiş olması yatıyor. Bu su, sadece yaşam için değil, aynı zamanda soğutma, yakıt ve solunabilir hava sağlama gibi farklı kullanım alanlarına da sahip. Uzay ajansları, sürdürülebilirlik ve mürettebatlı uzay görevlerinin geleceğini düşünerek Ay'da su toplama yeteneğini önemli bir faktör olarak görüyor.

Ay'ın güney kutbunda su bulunmuş olsa da, özellikle su buzu, genellikle kutuplarda yer alıyor. Bu nedenle Ay'ın güney kutbuna iniş yapmak zorlu bir görev olarak kabul ediliyor. Bölgenin gölgeli yapısı, güneş enerjisi sağlamak ve soğuk sıcaklıklara dayanmak gibi zorluklar yaratıyor. Uzmanlar, Ay'ın güney kutbundaki suyun yüzeyde tahmin edilenden daha fazla olabileceğini düşünüyor.

Gelecekteki görevler, Ay'ın güney kutbundaki kaynakları daha iyi araştırmayı amaçlıyor. Uzay ajansları, iniş yapma risklerini en aza indirmek ve Ay'ın güney kutbundaki araziyi daha iyi haritalandırmak için çalışmalar yürütüyor.