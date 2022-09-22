Neptün'ün halkaları ilk kez bu kadar net görüntülendi

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:34

Bilim insanları ve kuruluşlar en gelişmiş görüntüleme sistemi olan James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla Neptün’ü ve halkalarını görüntülemeyi başardı. En son 1989’da NASA’nın gönderdiği Voyager 2 isimli uzay mekiğinde bu halkaların belirgin olduğu belirtildi. Yetkililer, halkaların ilk kez bu kadar net ve belirgin olduğunu açıkladı.

Hem Voyager 2 de hem de James Webb Uzay Teleskobu’nda görev yapan Dr. Heidi Hammel, “Neptün’ün fotoğraflarını gördüğümde ağlamaya başladım. Bu halkalara bakın dedim. Anneme, çocuklarıma, kedime bile gösterdim” dedi.

Dünya’dan çıplak gözle görünür olmayan tek gezegen olan Neptün, atmosferindeki metan gazı dolayısıyla mavi görünüyor.

Bilim insanları James Webb Uzay Teleskobu’nun ayrıca Neptün’ün 14 bilinen Ay’ından 7’sini de görüntülemeyi başardı. Fotoğrafta Neptün’ün üzerindeki parlaklığın kaynağının bir yıldız olmadığı belirtilirken bunun Neptün’ün büyük Ay’ı Triton olduğu duyuruldu.