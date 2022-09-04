Güneş sistemi dışında bir gezegeni görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş sistemi dışındaki bir gezegeni görüntüledi. Bu gezegenin Dünya'ya göre daha genç olduğu ortaya çıktı.
Bugüne kadarki en gelişmiş uzay teleskobu James Webb, bugün yeni bir ilki daha gerçekleştirdi. James Webb Uzay Teleskobu ilk kez Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin görüntüsünü yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) paylaştığı fotoğraftaki bu gezegenin Jüpiterden daha büyük bir kütleye sahip olduğu ortaya çıktı.
ÖTE GEZEGENİN YAŞI 15-20 MİLYON YIL OLARAK ORTAYA ÇIKTI
Shift Delete'de yer alan habere göre, 2021 yılının sonlarında uzaya gönderilen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sistemimizin ötesinde bir gezegenin görüntüsünü çekti. Ortaya çıkan bilgilere göre gezegenin adı ‘HIP 652426 b’ olarak yer alıyor. Ayrıca gezegenin yaşı 15-20 milyon yıl olduğu belirlendi. Genel olarak bakıldığı zaman bu gezegen, 4,5 milyar yaşındaki Dünya’ya göre daha genç.
Gözlemi yöneten Exeter Üniversitesi’nden gök bilimci Sasha Hinkley bu gözlemin astronomi için tarihi bir an olduğunu söyledi. Ayrıca, “James Webb, bize tamamen ulaşamayan yepyeni bir gezegen sınıfına kapı açacak. Böylece onları geniş bir dalga boyu aralığında gözlemleyerek kompozisyonlarını çok daha derinlemesine inceleyebiliriz.”
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