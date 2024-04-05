Nesli tükendiği düşünülen hayvan yaşıyor olabilir

Endonezya'da doğada en son yaklaşık 50 yıl önce gözlemlenen endemik tür Java kaplanına ait olduğu düşünülen kıl örneği, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'ndeki doldurulmuş bir Java kaplanı kürküyle eşleşti.

AA
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:24
Nesli tükendiği düşünülen hayvan yaşıyor olabilir
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Endonezya'da yaban hayatı koruma çalışmaları yürüten araştırmacı Kalih Raksasewu, 5 yıl önce Java adasındaki görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Java kaplanına ait olduğu düşünülen bir kıl örneği buldu.

Numune, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından 2008'de neslinin tükendiği ilan edilen ve doğada en son 1976 yılında gözlemlenen Java kaplanının yaşıyor olma ihtimalini gündeme getirdi.

1930 YILINDA DOLDURULMUŞ KAPLAN KÜRKÜNDEKİ KILLARLA EŞLEŞTİ

Bilim insanları yaptıkları araştırmada, türe ait olduğu düşünülen kıl örneğini inceledi. Araştırmada, genetik yakınlığı olan türlerle karşılaştırılan kıl örneğindeki DNA diziliminin, Endonezya Hayvanbilim Müzesi'nde bulunan 1930 yılında doldurulmuş bir Java kaplanının kürkündeki kıllarla en yakın eşleşmeyi sağladığı tespit edildi.

Araştırma yazarları, Java kaplanı hakkındaki bulguların saha çalışmaları ve ileri genetik taramalarla test edilmesi gerektiğini belirtti. Endonezya Çevre Bakanlığı da Java kaplanı olma olasılığını doğada gözlemlemek için kamera tuzakları ve genetik incelemeler yapılacağını kaydetti.

Söz konusu araştırmanın sonuçları, 21 Mart'ta Cambridge University Press tarafından yayınlanan Oryx dergisinde paylaşıldı.


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