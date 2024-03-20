Kotanlı Barajı'nda davetsiz misafir: Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kayabeti Barajı'nda nesli tükenme riski altında olan vaşak görüntülendi.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kayabeyi Barajı'na giren vaşak, güvenli kamerası ile görüntülendi. Ormanın hayaleti olarak adlandırılan koruma altındaki vaşak, Kayabeyi Barajı'nın davetsiz misafiri oldu.
Vaşak, barajdaki güvenlik görevlilerince fark edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vaşak, baraj alanında ilerleyerek gözlerden kayboluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Turgut Altınok'a canlı yayında soğuk duş
- ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
- Bayram tatilinin kaç gün olacağı belli oldu!
- Ersen Martin hayatını kaybetti
- TFF'den olaylı maç sonrası sürpriz karar
- Öz çiftinin şirketine atanan kayyum intihar etti
- 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralı
- Sürpriz beklentisi!
- Koridorda saldırı Koç’tan talimat
- Hatay'da bir partinin adayının çekileceği açıklandı