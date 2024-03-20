Kotanlı Barajı'nda davetsiz misafir: Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:19

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:19

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Kayabeyi Barajı'na giren vaşak, güvenli kamerası ile görüntülendi. Ormanın hayaleti olarak adlandırılan koruma altındaki vaşak, Kayabeyi Barajı'nın davetsiz misafiri oldu.

Vaşak, barajdaki güvenlik görevlilerince fark edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vaşak, baraj alanında ilerleyerek gözlerden kayboluyor.