Nesli tehlike altında: Tepeli Pelikan İzmir'de avlanırken görüntülendi
Balık zengini sularda ve açık denizlerde beslenen Tepeli Pelikan, İzmir'deki Alsancak İskelesi'nde avlanırken görüntülendi.
Ege Denizi’nde avladığı balıklarla beslenen Tepeli Pelikan sonrasında bir süre denizde zaman geçirdi.
NESLİ TEHDİT ALTINDA
Küresel ölçekte nesli tehdit altında olan, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yaşam alanlarındaki iyileştirme çalışmalarıyla ve eylem planlarıyla korumaya alınan kuş türlerinden "Tepeli Pelikan", iriliği ve uzun gagasıyla büyük su kuşları arasında yer alıyor.
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