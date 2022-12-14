Netflix, iki yeni oyun ile 2022'yi noktalıyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:51

Netflix, Games adı altında oyun dünyasına giriş yapmıştı. Farklı oyunlarla platformu donatmaya niyetli olan popüler dizi ve film izleme platformu, yeni yaptığı duyuruyla beraber kullanıcılarının, Annapurna Interactive imzası taşıyan Kentucky Route Zero ve Twelve Minutes adlı iki yeni oyunu iOS veya Android'de Netflix mobil uygulamasında oynayabileceklerini aktardı.

İKİ YENİ OYUNA EK OLARAK SENEYE DAHA FAZLASI GELECEK

Netflix Games duyurulduğunda geçen yılın kasım ayıydı ve 1 yıl içinde platforma 48 oyun eklendi. Şirket tam da bu konu hakkında yayınladığı ve yayınlanacak yapımları da paylaştı:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (2023'ün İlk Çeyreğinde Yayınlanacak)

Nickelodeon, Playdigious, Tribute Games ve Dotemu'nun imzasını taşıyan "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge" mobil cihazlarda sadece Netflix üyelerine özel olarak sunulacak. Oyuncular, 80'lerden ilham alan bu müthiş dövüş oyununda kötülerle savaşan Leonardo, Raphael, Donatello, Michelangelo ve diğer tanıdık dostlara katılabilecek. Cowabunga! Oyunu ister iz bırakan TMNT karakterleriyle, isterlerse de ilk defa oynanabilir karakterler olarak sunulan April, Usta Splinter veya Casey Jones ile oynayabilecek olan oyuncular, yepyeni dövüş mekanikleriyle geliştirilmiş klasik bir oyun deneyiminin keyfini çıkaracak. Üstelik yeni ve muhteşem hikâye modunda yepyeni bir macerayı keşfedecek.

Vikings: Valhalla (2023'ün İlk Çeyreğinde Yayınlanacak)

Tilting Point imzalı Vikings: Valhalla'da acımasız Viking klanlarının lideri olan oyuncular heybetli yerleşimler kuracak. Taraftarlarının sayısı arttıkça savaşlar açarak etki alanlarını tüm kıtaya yayacak. Oyuncuların sürekli değişen güç dengesinde bir yer edinebilmeleri için güce, beceriye ve yaratıcılığa ihtiyacı olacak.

Kentucky Route Zero(Şimdi Oynanabilir)

Ödenmesi imkânsız borçlar. Vazgeçilmiş hayaller. Gizemli gezginler. Geliştirici Cardboard Computer'ın imzasını taşıyan, BAFTA ödüllü Kentucky Route Zero'nun yıllar içinde sırayla yayınlanan beş bölümünün ve ara bölümlerinin tümü, artık bir bütün hâlinde oynanabilecek. Tiyatro, sinema, deneysel elektronik sanat ve video oyunları tarihinden esinlenen çarpıcı bir görsel stile yer veren bu gizemli macera oyununda oyuncular, yer altındaki gizli bir otoyolda yolculuğa çıkarak toplulukların peşine düşecek.

Twelve Minutes(Şimdi Oynanabilir)

24 Bit Games tarafından mobil cihazlarla buluşturulan, Tribeca Festivali'nde ödüle aday gösterilen bu oyunda zaman döngüsü kâbusundan kurtulmak için dokun ve sürükle. Geliştirici Luis Antonio'nun imzasını taşıyan bu etkileşimli gerilimi James McAvoy, Daisy Ridley ve Willem Dafoe seslendiriyor. Evde eşinle geçirdiğin romantik akşam, bir polis memurunun zorla eve girip eşini cinayetle suçlaması ve seni öldüresiye dövmesiyle tam bir kâbusa dönüşür. Ardından her şey başa döner. Aniden kendini tam da polise kapıyı açtığın anda bulursun. 12 dakikalık bir zaman döngüsünün içinde sıkışıp kaldın ve aynı korkuyu tekrar tekrar yaşamak zorundasın. Kurtulmanın tek yolu, sonucu değiştirmek için etrafından gerçek zamanlı ipuçları toplamak seni bekleyenlere dair bildiklerinden faydalanmak.

Too Hot to Handle: Aşk Bir Oyundur (Şimdi Oynanabilir)

Popüler dizi Too Hot to Handle'dan uyarlanan bu oyunda, seni cezbetmek için birbirleriyle yarışan seksi bekârlarla tanışıp kaynaş. Aşkı mı kovalayacaksın, yoksa şeytana mı uyacaksın? Flört temalı bu reality dizisini seviyorsan şimdi onun bir parçası olabilirsin! Avatarını kişiselleştirdikten sonra kumsalın yolunu tut ve para ödülünü kazanmak için mücadele eden diğer çekici yarışmacılara katıl. Bakalım Lana'nın meşhur kurallarına uyarak aşkı bulmayı ve duygusal açıdan gelişmeyi başarabilecekler mi? Yoksa fiziksel arzuların peşinden mi gidecekler? İster kibar ol ister havalı... Ya da haylaz bir oyun tarzı seç! Birçok aşk ihtimali seni bekliyor. Üstelik kontrol hep senin elinde.

Scriptic: Crime Stories (Şimdi Oynanabilir)

İpuçlarını bul, katili yakala. Bu suç dramasında baş dedektif sensin ve kurbanın kanıtlarla dolu olan cep telefonu senin elinde. BAFTA adayı bu oyunda, Londra Yard emniyet teşkilatında görevli bir cinayet dedektifi olarak gerçeğe ulaşmak için kurbanların cep telefonlarını didik didik etmen gerekiyor. İpuçlarına ulaşmak için kurbanların özel mesajlarını, fotoğraflarını ve uygulamalarını dikkatle incele. Polis ekibine sahada liderlik et, suçlu zihinleri daha yakından tanı ve canlı aksiyonun bir parçası ol.

Solitaire (Şimdi Oynanabilir)

Kartları değişen renklerle azalan düzende düzenlemek için sürükle. Astan papaza tüm kartları sırala. iOS platformundaki orijinal ücretsiz versiyonun yapımcısı MobilityWare tarafından geliştirilen, eğlence garantili klasik kart oyununu şimdi her zaman, her yerde oynayabilirsin.Patience (Sabır), Klondike veya sadece Solitaire olarak da bilinen bu popüler oyun hayranların gözdesi olmaya devam ediyor. Günlük hedeflere ulaş, ödülleri kazan ve galibiyet animasyonlarını biriktir.