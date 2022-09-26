Netflix oyun sektörüne de adımını atıyor
İçerik izleme platformu Netflix bildiğiniz üzere kendi bünyesinde bazı oyunları sunmaya başlamıştı. Bunu bir adım öteye taşıyan şirket 'oyun stüdyosu' kuruyor.
Popüler içerik platformu bir süredir izleyici kaybediyor olmasıyla konuşuluyordu. Haliyle Netflix'ten gelecek hamleler merakla bekleniyorken, şirketin kendi stüdyosunu kuracak olduğunu duyurması gündeme bomba gibi düştü. Platformun halihazırda sunduğu oyunları maalesef platformun içinde oynayamıyorsunuz ancak Netflix'in buna bir çözümü var.
Netflix oyun tarafında adından söz ettirmek istiyor
Popüler platform geçen hafta Ubisoft ile olan iş birliğini duyurmuştu. 2023 tarihini işaret eden Netlfix, bu noktada üç mobil oyunu Ubisoft ile geliştirecek. Bu adımı yetersiz gören Netflix, yeni bildirdiği kadarıyla kendi oyun stüdyosunu kurmaya hazırlanıyor.
Kendi oyun stüdyosunu Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'de kurmaya hazırlanan Netflix, üst seviye oyunlar geliştirmek istiyor. Bu stüdyonun başına da Marko Lastikka'yı getiriyor.
Şirketin asıl amacı platform içinde oynanabilen ya da oyunseverlerin oyunları istedikleri yerden oynamasını sağlamak. Bu mantıkta hazırlanan sistemi oturtabilirse oyunlar direkt olarak buluta taşınacak ve isteyen istediği yerden oyunları oynayabilecek.
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