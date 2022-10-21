Netflix oyun şirketlerine kafa tutmaya devam ediyor

21 Ekim 2022 Cuma, 10:37

Netflix normalde içerik izleme platformu. Aylık abonelik sistemiyle çalışan popüler platform, oyun sektörüne bünyesine eklediği küçük oyunlarla giriş yapmıştı. Farklı adımlar atan ve sektörde yeni satın alımlar yapan şirket, bulut oyun hizmeti için stüdyo girdi.

Bulut oyun, Xbox ve Nvidia tarafının başı çektiği ve oyunseverlerin gerekli sistemlere sahip olmasalar dahi uzak sunucularda çalıştırılan bilgisayarlar veya konsollar ile anlık görüntü alarak, istedikleri oyunları oynayabildikleri bir sistem olarak kısaca özetlenebilir. İşte Netflix de bu hizmeti vermek istiyor gibi görünüyor. Şirketten gelen açıklamada, stüdyonun kurulduğu ve Netflix Gaming ile entegre olacağı aktarıldı.

YOLDA OLAN OYUNLAR VAR

Netflix'in bu açıklamasının ardından Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now için yeni bir rakip ortaya çıkmış oldu. TechCrunch tarafından direkt, Netflix Gaming Başkan Yardımcısı Mike Verdu ile görüşüldü. Verdu, şirketin bulut oyun sistemini sunmayı ciddiye aldığnı ifade etti.

Öte yandan Netflix 14 mobil oyun üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Diğer bir yandan şirket 55 oyun için yol haritasını belirlemiş ve oyunlar içinde oldukça ünlü dizilerin ya da filmlerin de olacağı aktarılmıştı.