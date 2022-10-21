Netflix oyun şirketlerine kafa tutmaya devam ediyor
Netflix oyun tarafında bir şeyler yapmak istiyor ve yeni attığı adıma göre cloud games yani bulut oyunlar için stüdyo kurdu.
Netflix normalde içerik izleme platformu. Aylık abonelik sistemiyle çalışan popüler platform, oyun sektörüne bünyesine eklediği küçük oyunlarla giriş yapmıştı. Farklı adımlar atan ve sektörde yeni satın alımlar yapan şirket, bulut oyun hizmeti için stüdyo girdi.
Bulut oyun, Xbox ve Nvidia tarafının başı çektiği ve oyunseverlerin gerekli sistemlere sahip olmasalar dahi uzak sunucularda çalıştırılan bilgisayarlar veya konsollar ile anlık görüntü alarak, istedikleri oyunları oynayabildikleri bir sistem olarak kısaca özetlenebilir. İşte Netflix de bu hizmeti vermek istiyor gibi görünüyor. Şirketten gelen açıklamada, stüdyonun kurulduğu ve Netflix Gaming ile entegre olacağı aktarıldı.
YOLDA OLAN OYUNLAR VAR
Netflix'in bu açıklamasının ardından Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now için yeni bir rakip ortaya çıkmış oldu. TechCrunch tarafından direkt, Netflix Gaming Başkan Yardımcısı Mike Verdu ile görüşüldü. Verdu, şirketin bulut oyun sistemini sunmayı ciddiye aldığnı ifade etti.
Öte yandan Netflix 14 mobil oyun üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Diğer bir yandan şirket 55 oyun için yol haritasını belirlemiş ve oyunlar içinde oldukça ünlü dizilerin ya da filmlerin de olacağı aktarılmıştı.
Video Haberler
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Liz Truss istifa etti
- Sıradaki isim belli oldu
- Ne açıklayacağı ortaya çıktı
- Dikkat çeken 'burka' ayrıntısı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'ye soğuk duş
- Merkez'in kararına 'bomba' yorum
- Yeşim Salkım desteklediği siyasiyi açıkladı
- Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu
- Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 60 zam geliyor