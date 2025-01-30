Netflix, iPhone ve iPad için yeni olanak sağlıyor

Yayınlanma: 30.01.2025 - 19:24

Güncelleme: 30.01.2025 - 19:24

iPhone ve iPad üzerinde Netflix uygulaması daha pratik hale getiriliyor. Yeni sağlanan imkan sayesinde kullanıcılar tek bir tıklamayla tüm dizinin sezonlarını indirebiliyor. Özellik uzun zamandır Android uygulaması için sunuluyordu.

Uygulamanın güncellenen versiyonunda dizilerin yanında yer alan 'paylaş' butonunun yanında artık 'sezonu indir' seçeneği de çıkıyor. Kullanıcılar eğer yeni bir diziye başlamışsa ve bütün sezonu indirmek istiyorsa tek tek seçmeden kolayca indirebilecek.

İndirilen bölümler ise Benim Netflix'im sekmesinde İndirilenler'de yer alacak. Kullanıcılar burada izledikten sonra kolayca bölümleri kaldırabiliyor.

NETFLIX EN ÇOK İNDİRİLEN 5 DİZİSİNİ DE AÇIKLADI

Netflix kısa bir süre önce de tüm zamanların en çok indirilen dizilerini paylaştı. Bunlar arasında Squid Games'in ilk sezonu, Monster The Jeffrey Dahmer, Squid Game'in ikinci sezonu, One Piece ve Queen Charlotte: A Bridgerton yer alıyor.