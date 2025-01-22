Netflix ABD’de fiyat artışı: Türkiye’de zam beklentisi artıyor!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 11:17

Güncelleme: 22.01.2025 - 11:17

Netflix, 21 Ocak itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Açıklamaya göre reklamlı abonelik 6,99 dolardan 7,99 dolara, reklamsız standart abonelik 15,49 dolardan 17,99 dolara ve 4K destekli premium abonelik ise 22,99 dolardan 24,99 dolara yükseldi. Peki, bu zamlar Türkiye’ye de yansıyacak mı? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE’DE NETFLİX FİYATLARI ŞU ANDA NE KADAR?

Zam kararının, ilk etapta ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de geçerli olacağı açıklandı. Ancak Netflix'in geçmiş zam politikalarına bakıldığında, bu artışın Türkiye dahil diğer ülkelerde de uygulanma ihtimali oldukça yüksek.

Türkiye’de şu anda Netflix’in güncel abonelik fiyatları şöyle:

Temel Plan (720p): 149,99 TL Standart Plan (1080p): 229,99 TL Premium Plan (4K + HDR): 299,99 TL

Netflix, en son Kasım 2023’te Türkiye fiyatlarını güncellemişti. Yeni zam haberleri ise önümüzdeki dönemde Türkiye'deki fiyatların da artabileceği yönünde tahminlere yol açıyor.

POPÜLER DİZİLER ZAMMA RAĞMEN ABONELİKLERİ KORUYABİLİR

Netflix'in "You", "Stranger Things" ve "Squid Game" gibi sevilen yapımlarının 2025 yılında final yapacak olması, platformun aboneliklerini sürdürmesine destek sağlayacak önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Önümüzdeki aylarda Türkiye'deki fiyatlar için resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.